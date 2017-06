Vicky Larraz a Marta Sánchez por el anuncio de ‘Glow’: “ya no reniegas de Olé Olé, ¿no?”

Marta Sánchez es protagonista del anuncio de ‘Glow’ para España. En el anuncio, que se ha viralizado en las redes sociales, Sánchez baila en su habitación al ritmo de ‘No controles’, el clásico de Olé Olé interpretado originalmente por Vicky Larraz, a quien Sánchez terminaría sustituyendo en la formación.

El anuncio ha gustado en las redes… pero la misma Vicky Larraz no está muy contenta y ha decidido enfrentarse con Sánchez en Twitter para compartir su opinión. Básicamente a Larraz no le ha gustado que Sánchez se apropie de ‘No controles’ cuando durante su exitosa carrera en solitario no tuvo grandes recuerdos para Olé Olé. El mensaje de Larraz ha sido: ¡ayyy que se te ve el plumerazo y añorando lo bueno, ya no renegamos de Olé Olé, no?” Sánchez por supuesto ha contestado a Larraz con un escueto hashtag: #soyyolaquesigueaquí.

Sánchez efectivamente “sigue aquí” y recientemente ha cantado en ‘Basketball’ del francés Jean Marie junto a Flo Rida. Pero también ha cantado en el último disco de autoversiones y duetos de Olé Olé, de modo que la percepción “general” era que ambas se llevaban mínimamente bien, aunque parece que no tanto. ¿O está todo preparadísimo para aprovechar el tirón del anuncio en internet? Como recuerda un lector, Sánchez ya recuperó ‘No controles’ en directo en 2013…