Rosa se hace un lío hablando de vida y estudios en El Hormiguero

Rosa López ha visitado El Hormiguero de Pablo Motos para promocionar su nuevo disco, ‘Kairós’, que sale el 30 de junio, y su nuevo reality en TEN, que documenta la grabación de este álbum y la vida cotidiana de Rosa cuando va al gimnasio, recuerda su pasado en Operación Triunfo o queda con sus colegas de profesión. Un programa que sin embargo podría ser mucho mejor.

Rosa ha explicado que el término “kairós” procede de la mitología griega y que significa “momento, lapso de vida en un momento adecuado, momento propicio”, y en términos bíblicos “momento de Dios”. La cantante asegura que se ha reencontrado a sí misma en la lectura y el deporte, pero la elocuencia sigue sin ser ser su mejor amiga, por ejemplo cuando pretende explicar que en la vida los estudios no lo son todo. Dice “yo no tengo estudios, tengo estudios básicos, no tengo estudios universitarios, y la vida aunque tengas estudios muchas veces no hacen falta, que sí se debe hacer, porque al final todo se paga con creces, hay que estudiar”.

La cantante habla también sobre su relación con el público: no le gusta que la gente la aborde por la calle para cantarle ‘Europe’s Living a Celebration’ porque no sabe si lo hace por cachondeo o admiración y asegura que ya no le molesta que le llamen “gorda” porque ha entendido que el “daño se lo hace uno mismo”. “Hay que controlar tu propio eje y que nadie te saque de tu eje”, asegura. Rosa claramente ha encontrado una paz interior admirable que le habría sido tremendamente útil en sus primeros años de carrera en la industria de la música, pero claro, de haber sido así, ¿qué clase de programa sería ‘Soy Rosa’?