The Horrors anuncian single “dance y trance”, nuevo disco y fechas en España

Hace unos días The Horrors publicaban un nuevo single llamado ‘Machine’, que situábamos más próximo al sonido de Primal Scream. Ahora al fin se anuncia el disco que lo contiene, así como más fechas de presentación para el grupo que se suman a la que tendrá lugar este verano en Portamérica. El grupo principal de Faris Badwan actuará en este festival gallego a mediados de julio, junto a gente como Iván Ferreiro, Niños Mutantes, Carlos Sadness, Triángulo de Amor Bizarro, Novedades Carminha, Kase.O, Leiva, Depedro, Xoel López o Enric Montefusco.

‘V’ se publicará el 22 de septiembre y ojo porque su sello anuncia un futuro single “de corte dance, trance y pop 80’s” llamado ‘Something To Remember Me By’. Según la nota de prensa, “en ‘V’, The Horrors se encuentran en la cima de sus poderes, exhibiendo una libertad y un sentido de la exploración realmente liberadores”. “Es un riesgo”, dice Faris Badwan acerca de la negativa de la banda a conformarse con un género. “Pero la vida no es muy divertida sin riesgo. Saber con antelación lo que vas a hacer cada vez es la antítesis de ser creativo”. El teclista Tom Cowan continúa: “Es natural, si te consideras artista, progresar y no ir a lo seguro. Bowie se adelantó a la condición moderna de no quedarse quieto en un mismo sitio por mucho tiempo, y a mí me frustran las bandas que están quietas. Porque entonces se convierte en un oficio”. “Cuando empezamos”, explica el bajista Rhys Webb, “teníamos una idea muy clara de lo que queríamos: hacer ruido de la manera más enfurecida posible, un estruendo rápido y furioso. Pero aunque empezamos con ese sonido ‘garaje punk’, siempre subyacía un espíritu de experimentación y exploración.”

‘V’ ha sido grabado en Londres con el productor Paul Epworth, que ha trabajado con FKA Twigs, Lorde, Rihanna, Adele, London Grammar, Florence and the Machine, Coldplay, U2 y Paul McCartney, entre muchos otros. Este será su tracklist:

HOLOGRAM

PRESS ENTER TO EXIT

MACHINE

GHOST

TWO WAY MIRROR

WEIGHED DOWN

WORLD BELOW

GATHERING

IT’S A GOOD LIFE

SOMETHING TO REMEMBER ME BY

Además, el grupo actuará el 12 de diciembre en Barcelona (Apolo), el 13 de diciembre en Valencia (Moon) y el 14 de diciembre en Madrid (But).