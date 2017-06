Katy Perry revela su conversación de besugos con Orlando Bloom antes y después de su desnudo

A nadie se le ha podido olvidar la imagen de Katy Perry navegando tranquilamente con su entonces novio, el actor Orlando Bloom, completamente en pelota a sus espaldas (bueno, llevaba una gorra y unas gafas de sol). Fue una de las imágenes más comentadas el año pasado y no importa cuánto sus respectivos equipos traten de borrarla de la red porque siempre habrá miles de personas dispuestas a volver a compartirla.

Ahora Katy Perry, en plena promoción de ‘Witness‘, su último disco, ha hablado de cómo fueron las circunstancias exactas que les llevaron a esta instantánea. Dice Perry: “me preguntó si yo también quería (desnudarme) y le dije: “ah no”. Ya sabes, cuando estás saliendo con alguien, a veces llega un momento en el que mola decir algo como: “oh, deberíamos intentar montárnoslo aquí, o qué ofreces”, y yo… no estaba de humor. Me reservé para el barco”. Además, Orlando Bloom, de 40 años (entonces 39), no tenía ni idea de lo que era ser número 1 en los “trending topics” de Twitter, y Katy tuvo que explicárselo. “Él pensaba que iba a fanfarronear para la gente de la playa. Pensó que sería divertido. Y fue muy divertido, pero porque tuve que explicarle Twitter y lo de las redes sociales durante semanas porque él había decidido tomarse un respiro y de repente era el trending topic número 1 en todo el mundo”.

Katy Perry y Orlando Bloom rompieron en marzo de manera amistosa y en principio temporalmente, con Katy Perry diciendo al mundo que esto era una “relación de 2017” y que no había “ni héroes ni villanos”. Eso sí, recientemente, durante su reality ‘Witness’, Katy reconoció que Orlando Bloom era peor amante que John Mayer, aunque para arreglarlo dijo que estaba deseando “tener sexo con todos sus ex” al salir del reality.