Muere Dave Rosser, guitarrista de Afghan Whigs

Dave Rosser, guitarrista de The Afghan Whigs, ha muerto a causa del cáncer de colon inoperable que padecía. Tenía 50 años. El músico informó sobre su enfermedad en noviembre de 2016 y se llegaron a hacer conciertos en Nueva Orleans y Los Ángeles para apoyarle donde participaron Moby, Ani DiFranco y Mark Lanegan, entre otros.

El grupo autor de ‘Black Love’ ha comunicado la fatal noticia en las redes sociales: “con enorme tristeza tenemos que despedir a nuestro amigo, hermano e inspiración. Dave Rosser falleció anoche en paz y rodeado de amor. Gracias a todos los que lo habéis mantenido en vuestros corazones, él seguirá en los nuestros para siempre”.

The Afghan Whigs es uno de los grupos fundamentales del rock alternativo de los 90 hecho en Estados Unidos y de hecho Rosser participó como guitarrista en sus últimos discos, ‘Do to the Beast’, el que fue su primer trabajo en 16 años, y el reciente ‘In Spades’, publicado este mismo mes de junio. Rosser también tocaba en The Gutter Twins y The Twilight Singers y además compuso para Ani DiFranco y Tim Heidecker, entre otros.