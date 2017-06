Iggy Azalea se hace un “I don’t know her” con Halsey

Durante una entrevista con The Guardian, Halsey esquivaba una pregunta incómoda sobre su colaborador Quavo de Migos, criticado recientemente por su supuesta homofobia (Halsey se define a sí misma “queer”), para contarnos que a quien odia es a otra persona, Iggy Azalea, pues “tuvo una completa falta de respeto por la cultura negra” y es una “jodida idiota”.

Ahora, Azalea ha contestado a Halsey durante un programa de radio australiano, donde ha dicho: “Es un poco raro hablar de alguien en una entrevista sobre la que no te han preguntado. No la conozco de nada, nunca nos hemos encontrado ni hemos hablado en ningún sitio, así que me parece extraño que suelte eso así como si nada. Pero ella es joven y espero que aprenda a juzgar menos a los demás cuando esté más o menos en la misma situación que yo”.

“No la conozco de nada” es la libre traducción que hemos escogido para citar la frase original usada por Iggy, “I don’t know her”, que por supuesto recuerda a la famosa frase de Mariah Carey cuando fue preguntada por Jennifer Lopez a principios de los 2000 y que se ha convertido en un emblema de internet. Otros artistas que se han marcado un “I don’t know her” recientemente han sido Justin Bieber con Shawn Mendes o Sam Smith con Thom Yorke de Radiohead. En el presente caso sin embargo tenemos claro quién ha quedado mal y no, no ha sido Iggy…

Halsey promociona estos días su nuevo disco, ‘hopeless fountain kingdom’. Por su parte, Azalea ultima su próximo trabajo, ‘Digital Distortion’, del que recientemente ha estrenado ‘Switch’ con Anitta.