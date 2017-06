Camela, Fangoria, La Casa Azul y Lagartija Nick, entre los nuevos confirmados de Sonorama

S onorama Ribera, que se celebra como siempre a mediados del mes de agosto en Aranda de Duero, cierra el cartel de su 20 aniversario son las confirmaciones de Camela, Fangoria, Lagartija Nick, Lichis, Rufus T. Firefly, La Casa Azul, WAS, Viva Suecia y Diego Vasallo, entre otros. Lógicamente Camela, presentando ‘Me metí en tu corazón’, que reseñamos recientemente, son el grupo más llamativo de esta tanda tanto por su trayectoria como por lo poco habituales que son de los festivales indies del país. Sin embargo, Sonorama Ribera ya había dado antes la nota con la incorporación en otras ediciones de nombres como Raphael o el Dúo Dinámico. Otra de las grandes novedades de esta edición es que la Plaza del Trigo será el Escenario Radio 3 y los conciertos se retransmitirán en directo.

Las confirmaciones de hoy son, en orden alfabético Alpargata, Ángel Stanich (acústico), Apartamentos Acapulco, Camela, Cuervos, Diego Vasallo, Echo, El Meister, El Rincón de los Sueños, El Sótano de Babel, Estrogenuinas, Eva A y Xavi B, Fangoria, Fernando Maeso, Garaje Florida, Gimnástica, Homenaje OK Computer, La Casa Azul, Lagartija Nick, Lichis, Little Indian Rabbits, Los Vengadores, Loud, Maldito Reloj, Mamba Beat, Mechanismo, Morgan, Nocturnos, Ochoymedio DJs, Olivia, Pianet, Quadrophilia, Rufus T. Firefly, Shiva, Sierra Nevada, Tachenko, Tardeo, The Girondines, The Milkyway Express, The Niftys, The Royal Flash, The Wharmy Paradox, The Wyest, Tierra Vertical, Vaya Cuadro, Virginia Díaz DJ, Viva Suecia, WAS, Willy Drummond, Yo Estratosférico y Yoyo Banana. Antes se había confirmado a Leiva, Loquillo, Amaral, Dorian, Nahco Vegas, Lori Meyers o Santiago Auserón con Sexy Sadie. Pero habrá sorpresas…

Entre ellas, el “Concierto 20 años de Sonorama”, en el que participarán emblemáticos artistas de diferentes generaciones que han marcado la trayectoria del pop español y del festival. Es un proyecto coordinado y dirigido por Charlie Bautista, que consistirá en un concierto en el que sonarán 20 canciones indispensables de la historia de la música española interpretadas por 20 artistas diferentes.

Camela y Fangoria actúan en días diferentes. Camela, el domingo 13 de agosto, y Fangoria, el viernes 11 de agosto, por lo que parece imposible que ambos grupos repitan colaboración como la que realizaron en ‘Entre mil dudas’.