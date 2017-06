Salvador Sobral pide perdón tras amenazar con tirarse un pedo en un show benéfico

Salvador Sobral, ganador de Eurovisión, se ha lucido en un concierto benéfico llamado ‘Juntos por todos’ cuyos beneficios irán a los damnificados en el incendio que produjo decenas de muertos en un incendio reciente en Portugal. El cantante dijo algo así como “me aplaudís con cualquier cosa, voy a tirarme un pedo a ver qué pasa”. El vídeo aparece al final de este artículo.

La noticia parece extraída de El Mundo Today o del típico tabloide que inventa frases en conciertos que nunca sucedieron, pero las declaraciones fueron tan ciertas que Sobral ha acudido a Facebook para pedir perdón. “Siempre he hablado dos veces antes de pensar. Esta característica mía tiene su parte buena y también la parte mala. Ayer, por desgracia, reconozco que he sido muy inoportuno. Espero que esta triste intervención no nos haga olvidar el paso que hemos dado juntos, desde los músicos hasta ustedes que han contribuido a ayudar a aquellos que están sufriendo en este momento, que son lo más importante en el medio de todo esto. Siento haber ofendido a alguien. No era mi intención, nunca lo fue. Gracias, Salvador Sobral”.

‘Amar pelos dois’ no ha sido un éxito internacional a lo ‘Euphoria’, pero sí suma 7 millones de reproducciones en Spotify, la mayoría de las cuales proceden de Portugal, España y Suecia.