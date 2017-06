Lana Wachowski: “Vuestro amor ha devuelto ‘Sense8’ a la vida”

Recientemente y tras la subida de todos los episodios de su segunda temporada, Netflix anunciaba que no renovaría la polémica ‘Sense8’. La suspensión de la serie abría un nuevo debate sobre la serie, por supuesto, pero también sobre Netflix, pues el público, decepcionado, comparaba los métodos de esta plataforma de pago con la de las cadenas tradicionales, amparándose en la máxima “si algo no es ultra lucrativo, se para”.

Sin embargo, Netflix ha escuchado las quejas y ha decidido dar a ‘Sense8’ un nuevo final, que se desarrollará en un especial de 2 horas que todavía está por rodarse. Lana Wachowski, una de las creadoras de la serie, así lo ha contado en una carta fotografiada en Twitter en la que agradece el “amor y la pena” sentidos por los espectadores con el precipitado final anunciado de la serie. “Nunca había trabajado tan duro o puesto tanto de mí misma en un proyecto como había hecho con ‘Sense8’ y su cancelación me dejó un gran vacío. Sentí decepción por mi increíble equipo. Sentí tristeza por los actores que tanto me habían dado (…) pero sobre todo por nuestros fans”. Wachowski agradece haber compartido “momentos preciosos, abrazos, risas y lágrimas”, así como “conversaciones que llenan de humildad” con numerosos seguidores.

La carta continúa indicando que los fans de todo el mundo le preguntaban si podía hacer algo y la respuesta de ella siempre era que no. Sin embargo, tras todas las “peticiones” sí habrá esa nueva parte, que demuestra para ella que sí se puede cambiar el mundo, incluso a nivel político. “De manera improbable: vuestro amor ha devuelto ‘Sense8’ a la vida (podría besaros a todos)”. A continuación revela de manera somera que la serie volverá el año que viene con ese mencionado especial de 2 horas.

Death doesn't let you say goodbye. 2 hour finale episode in the works. Tell your cluster. pic.twitter.com/GHZgGuHwS0

— Sense8 (@sense8) June 29, 2017