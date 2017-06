Franz Ferdinand vuelven a Dcode

Dcode finalmente anuncia hoy su cabeza de cartel. Se trata de Franz Ferdinand, que ya actuaran en el festival pero hace 4 años. La nota de prensa indica que el grupo “repasará los grandes éxitos de sus cuatro álbumes en estudio” y que, “como se ha podido comprobar con su gira por Estados Unidos, todo apunta a que nos presentarán también canciones que podrían formar parte de un esperadísimo nuevo disco”. Oficialmente, himnos como ‘Take Me Out’, ‘Do You Want To’, ‘Matinee’, ‘No You Girls’ o ‘Love Illumination’ volverán a sonar en el Campus de la Universidad Complutense de Madrid”.

Dcode, que se celebra el próximo 9 de septiembre en la capital, había anunciado ya las actuaciones de Interpol (tocando su primer disco), Band of Horses, The Kooks, Liam Gallagher (que acaba de dar los detalles de su disco de debut en solitario, que sale en octubre), Iván Ferreiro, Daughter, Milky Chance, Charli XCX, Yall, Carlos Sadness, La Femme, Miss Caffeina, Maga, Exquirla y Varry Brava. Los interesados en comprar su entrada para DCODE pueden hacerlo a través de www.dcodefest.com, www.livenation.es y www.ticketmaster.es (+red ticketmaster). A partir del jueves 6 de julio a las 12:00 horas habrá un cambio de precio y las entradas pasarán a costar 60 € (+gastos).