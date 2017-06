Ready for the Weekend: Arcade Fire, La Bien Querida, Calvin Harris, TLC, Beach House, Drake…

Una semana después de su tema junto a Vitalic, el single de La Bien Querida, anticipo de su próximo disco ‘Fuego’, vuelve a ser protagonista de nuestra playlist de novedades musicales. Junto al suyo, otros primeros adelantos de los anunciados discos de St. Vincent, Liars, Starsailor (¡vuelven!), Princess Nokia, Deerhoof (un disco repleto de invitados, como Jenn Wasn de Wye Oak), Alex Cameron, Widowspeak o Moses Sumney (promesa que ha firmado por Dead Oceans) protagonizan la semana. Y se suman a discos también muy esperados de los que seguimos descubriendo nuevos sonidos: Arcade Fire, The National, Mogwai, Mura Masa (hoy lanza doble single con Damon Albarn y Christine and The Queens), Foster The People, Liam Gallagher, Broken Social Scene, Benjamin Clementine, Shabazz Palaces, los italianos Fitness Forever, Oscar & The Wolf o Lucy Rose.

Contamos desde esta semana, además, con nuevos singles de Clean Bandit (su tema con Marina & The Diamonds, que al fin ve la luz), Drake (creado para una campaña publicitaria), Baywaves, Rudimental (featuring James Arthur), Barei, Ms Nina (un himno LGBTTIQ con el instagrammer King Jedet), One Republic o J Balvin. Curiosamente, hoy hay lanzamientos de dos productores de Azealia Banks como Lunice y Machinedrum, en una buena jornada para los aficionados al hip hop: Tyler The Creator, Desiigner, Metro Boomin, Dellafuente, el británico Chip y el sevillano Tote King presentan novedades.

Aunque el verano suele ser tranquilo en cuanto a lanzamiento de nuevos álbumes, este viernes tenemos algunos muy destacables. Sobre todos, el esperado regreso al funk de Calvin Harris en un ‘Funk Wav Bounces Vol. 1’ repleto de estrellas. También lanzan disco largo hoy Beach House (recopilatorio de inéditos y caras Bs), TLC, Washed Out, Baio (miembro de Vampire Weekend), el veterano Peter Perrett (de The Only Ones), Rosa López y Jay Z (aunque solo disponible en Tidal). También hay EPs de Jay-Jay Johanson, The Japanese House, la revelación noruega Astrid S y Sampha, que lanza cinco versiones acústicas exclusivas de Spotify, que incluyen una adaptación de un tema de Francis & The Lights.