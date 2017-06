Kings of Leon y Chance the Rapper instaron a MTV a borrar críticas negativas sobre ellos

Spin publica estos días un amplio reportaje sobre la deriva de MTV News, desde que la cadena apostara por los artículos de opinión con una serie de firmas hace un par de temporadas. El objetivo era ofrecer “mayor diversidad de géneros” pero también mostrar un espíritu crítico. Sin embargo, el proyecto se ha ido diluyendo y, si bien se recalca que en algunos casos ha servido de trampolín para algunas de esas firmas, nada queda de esa idea original debido a varios factores. Entre ellos, el cambio del mercado hacia el consumo de vídeo pero también la dificultad de MTV para equilibrar su contenido crítico y su dependencia de los artistas para el desarrollo de sus programas y por supuesto sus galas de premios anuales.

En concreto se mencionan dos artículos que se convirtieron en un quebradero de cabeza para MTV, pues contenían críticas para Kings of Leon y Chance the Rapper. En cuanto a los primeros, se decía de su single ‘Waste of Time’ que prácticamente sonaba “anónimo” mientras que sobre el segundo, la persona responsable del texto decía que no podía “conectar emocionalmente” con él en una presentación de su disco ‘Coloring Book‘”. Kings of Leon amenazaron con suspender su aparición en los MTV Europe Music Awards. Chance the Rapper dijo que “no volvería a trabajar con MTV de nuevo”. Ambos artículos fueron borrados y además se acordó que, desde entonces, las críticas debían tener al menos 500 palabras para evitar “lo mordaz o lo crítico” (“negativo” o “gratuito”, entendemos).

Ni Kings of Leon ni sus representantes han querido contestar las preguntas de Spin, pero sí lo ha hecho un representante de Chance the Rapper, que reconoce que el artículo les pareció “ofensivo” y habla de una “larga historia con MTV” de idas y venidas que ha resultado en una colaboración del artista con la cadena esta misma semana.

El artículo analiza, entre muchas otras cosas, la pérdida de tráfico de MTV y plantea diversos problemas éticos que, pese a las características tan concretas de la cadena (ciertamente necesitan llevarse bien con los artistas para sus premios, si no, no harían galas), sirven como reflexión, de nuevo, sobre la libertad de expresión en los medios musicales, y sobre la benevolencia sobreentendida en la crítica musical. ¿De verdad afecta tanto a Chance the Rapper una crítica negativa, con todas las buenas que acumula? Claro que él también puede argumentar: “si no les gusto, ¿para qué me quieren en su ceremonia o en sus programas?”.