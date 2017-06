Kendall y Kylie Jenner retiran sus polémicas camisetas tras las críticas y un “cease and desist”

Kendall y Kylie Jenner anunciaban ayer que cobraban 125 dólares por unas camisetas en las que sus logo y caretos aparecían por encima de imágenes muy identificativas de Tupac Shakur, Notorius B.I.G., Pink Floyd o The Doors. El que fuera mánager de estos últimos y responsable de la herencia de Jim Morrison, Jeff Jampol, ha mandado el primer “cease and desist” (una orden legal para abstenerse de utilizar algo para lo que no tienen derecho”) a las hermanas para que se abstengan de usar la imagen de The Doors. También Sharon Osbourne se ha quejado del uso desautorizado de la imagen de Ozzy Osbourne.

Las palabras de Jeff Jampol han sido tan contundentes como las de esos seguidores escribiendo en las redes sociales que estos artistas no han construido obras maestras o muerto para que estas personas planten su jeta por encima. “Este es el típico caso de gente que se fabrica a sí misma como celebridad, que es famosa por ser conocida, pero que de hecho no hace nada sino usar, robar y capitalizar el legado de otros que de hecho sí han hecho algo y han creado un arte increíble y nos han dejado su mensaje”. Continúa en declaraciones para Rolling Stone: “Son el polo opuesto de los artistas que están pisoteando”.

Ha sido Kendall quien a través de Twitter ha compartido una disculpa y el anuncio de que las camisetas desaparecen del mercado: “Estos diseños no fueron bien meditados y nos disculpamos profundamente con cualquier persona que se haya molestado, especialmente las familias de los artistas. Somos grandes fans de su música y no fue nuestra intención faltar el respeto a estos iconos culturales. Las camisetas han sido retiradas y todas las imágenes se han eliminado. Vamos a utilizar este malentendido como una oportunidad para aprender de estos errores y de nuevo lo sentimos mucho”.