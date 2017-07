Bonjour, les copains! (6): Angus & Julia Stone, Courtney Banett, Benjamin Schoos, Jane Weaver…

Hace seis meses, cuando empecé con esta sección, me dio por pensar en qué ocurriría si no encontraba suficientes canciones como para completar una playlist decente. Supongo que me invadió algún tipo de miedo escénico, miedo a no poder cumplir. Hoy puedo reírme muy (MUY) alto de mi yo de entonces porque no solo dispongo de canciones suficientes como para completar la sección sino que últimamente tengo incluso que andar quitando algunas para que esto pueda tener cierta coherencia. Lo importante es que disfruto mucho descubriendo cosas nuevas y contando aquí lo que me emociona mes a mes.

Y entre las novedades, Los Lagos de Hinault, el proyecto de Carlos Yndurain, vuelve con nuevo trabajo. ‘Escenas de caza’ se edita en vinilo de 12’’ con un diseño impecable. Andrea Gasca es la compañera de aventuras en este tercer largo ya que Matilde Tresca ha abandonado el dúo. Los graves de Carlos casan a la perfección con la voz de Andrea, que ya participó a los teclados en su anterior largo, ‘Flores de Europa’, y ahora asume el peso de ser componente principal de la dupla. ‘Escenas de caza’ arranca con ‘De novios’, tema que abre camino a un disco por el que ya siento una clara y aguda predilección con respecto a los anteriores trabajos de Los Lagos de Hinault. Presentarán ‘Escenas de Caza’ el 7 de julio en la sala Moby Dick de Madrid y el 8 en Hi Jauh USB! De Barcelona.

Otro dúo que estrena material es el compuesto por los hermanos Angus & Julia Stone. Los de Sidney presentarán este 2017 su cuarto álbum conjunto con gira europea incluida. Visitarán Madrid y Barcelona los días 23 y 24 de octubre respectivamente. ‘Snow’ es el single de adelanto del nuevo álbum homónimo que sigue la línea de los anteriores, pop melódico con voces quebradas aportando su punto justo de melancolía y ensoñación. Sin salir de Australia, estas semanas también he estado pendiente de Gabriella Cohen a colación de su actuación en el Vida Festival. Su tema ‘I Don’t Feel So Alive’, del que ya se habló a finales del pasado año tiene el cuerpo, gancho y salero de rock de antaño en la línea de Courtney Barnett (también australiana) que estrenaba single el pasado mayo. ‘How to Boil an Egg’ se presenta en formato single 7” para la serie Split Singles Club creada por los sellos Bedroom Suck y Milk! Records.

Y de Australia a Nueva Zelanda en un pispás. No, no he podido resistir la tentación de zambullirme en ‘Party’, el segundo álbum de la neozelandesa Aldous Harding, que en pocas semanas ha pasado a estar en boca de muchos. Creo que llegué a él con unas expectativas tan elevadas que terminó por decepcionarme ligeramente. Pero no puedo negar que tiene temas brillantes como es el caso de ‘Blend’, que se me ha enganchado hasta el tuétano y dudo mucho de que pueda soltarlo fácilmente.

Lo nuevo de los californianos Wavves, ‘You’re Welcome’, me lleva de algún modo al grunge y al noise punk de mis años de instituto. El álbum no está mal para un rato, aunque dista mucho de ser uno de mis discos de cabecera del año. Para esta lista me he quedado con ‘I Love You’ -inevitablemente- por sus coros, sus arreglos vintage y por los deliciosos armónicos de guitarra emergiendo entre sutiles elementos electrónicos y una contundente batería más propia del punk.

Benjamin Booker es el joven de Virginia que me tiene completamente hipnotizada con su nuevo disco ‘Witness’ (el segundo de estudio), en el que mezcla soul y rock garajero, aunque para esta playlist me haya quedado con el tema más pop del disco, ‘Motivation’. Lo recomiendo encarecidamente. Lo último de The Charlatans, ‘Different Days’, es una prueba más de que este grupo siempre seguirá vivo pase lo que pase. Su decimotercer trabajo, sin ser un disco que nos vaya a marcar para la posteridad, cumple una función que va mucho más allá del “dejarse oír”.

No voy a ponerme a disertar sobre el último álbum de alt-J, ‘Relaxer’, porque ya está todo muy explicadito aquí. Pero no puedo pasar por alto la emoción que siento cuando llega ‘Last Year’. Especialmente cuando, a mitad del tema, llega la voz de Marika Hackman y lo convierte en una nueva canción. En otras ocasiones me veríais renegando de un tema de más de 6 minutos, pero esto es una maravilla innegable. Casi tanto como Cigarettes After Sex, que nos deleitan estos días con su álbum homónimo, donde trabajan el dreampop y el slow core dejándonos temazos como ‘Truly’ o ‘Sweet’.

Si nos preguntaran qué podría salir de unir los conceptos Rolling Stones, rumba y Carla Bruni es posible que pusiéramos cara de incredulidad o sorpresa cuando menos. Pues así es el segundo single presentado por Bruni como adelanto del álbum de versiones de clásicos del pop y el rock, ‘French Touch’. A ritmo de rumba, con guitarra española y cajón flamenco, Carla Bruni hace suyo ‘Miss You’, el hit compuesto por Jagger en 1978. Aunque el tema está cantado en el inglés de la original, Bruni nos deja unos muy oportunos “tu me manques, tu me manques”. Echo de menos un disco de temas propios y por el momento parece que no queda otra que contentarnos con estas rarezas.

La francesa Camille acaba de publicar su último disco de estudio, ‘Ouï’, del que ya os hablábamos aquí y se la etiquetaba como “la Björk francesa”. Mi conocimiento de la islandesa es tan profundo como un charco en el desierto, así que no puedo opinar demasiado al respecto. Pero sí puedo decir que, con este disco, Camille abandona su temas de estilo chanson y nos presenta un pop experimental que cuenta tanto con elementos de música tradicional como con sintetizadores y cajas de ritmos. ‘Je ne mâche pas mes mots’ (cuya traducción es “sin pelos en la lengua”) cuenta con todos estos componentes que lo convierten en uno de los temas más redondos del álbum.

Benjamin Schoos, el productor belga también conocido por su pseudónimo Miam Monster Miam, publicó el pasado marzo el recopilatorio ‘Profession Chanteur’ que recoge los temas más destacados de la discografía publicada con su nombre real. Una de las piezas con más encanto es ‘Sophie’, aunque a los curiosos les recomiendo una escucha al dúo con April March (‘J’ai essayé de t’aimer’) o con Lætitia Sadier (‘Je ne vois que vous’). Y con Sadier saltamos al siguiente tema, ya que Elephant Records acaba de lanzar el EP resultante de la colaboración del grupo brasileño Mombojó y la francesa, que han bautizado a su proyecto con el nombre de Modern Cosmology. Aquí he incluido ‘Power of Touch’, una melancólica pieza con aires de bossa nova vintage pero tenemos vídeo de ‘C’est Le Vent’, un viaje psicodélico y onírico” como dicen desde el propio sello. Y para seguir con las conexiones, la británica Jane Weaver ha publicado el pasado mes su nuevo álbum llamado precisamente ‘Modern Kosmology’ (esta con k). ‘Slow Motion’ fue el single de presentación.

Para acabar, “casémonos”. ‘Let’s Get Married’ es el mensaje que nos dejan Bleachers en uno de los temas de su último disco ‘Gone Now’. Aunque no es ninguno de los singles elegidos hasta la fecha para representar al álbum, la canción es tan pegadiza y bailable que no he podido resistirme a incluirla aquí. Los neoyorquinos estrenan su tercer álbum y parecen haber tenido muy buen acogida en los circuitos alternativos de su país. Aunque visitaron España hace un par de años, de momento no se conocen fechas de próximas actuaciones.

