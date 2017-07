Deep Purple copan titulares por tocar en directo el himno de Cataluña en Rock Fest

Este fin de semana se ha celebrado en Santa Coloma de Gramanet la cuarta edición de Rock Fest, un evento dedicado a los amantes del hard rock que ha congregado en los últimos tres días a nombres del calado de Alice Cooper, Aerosmith, Europe, Sepultura, Ñu o Rosendo. También a Deep Purple, cuya actuación del pasado sábado ha sido noticia por razones no estrictamente musicales.

Prácticamente todos los diarios generalistas nacionales destacaban en sus portadas de este domingo que el legendario grupo británico autor de ‘Smoke on the Water’ había interpretado ‘Els Segadors’, canción escrita a finales del siglo XVIII por Francesc Alió y Emili Guanyavents y reconocida como himno nacional catalán en la Constitución española. En realidad, se trató solo de una introducción ejecutada por el teclista Don Airey previa a la canción ‘Perfect Strangers’.

Quizá la “gravedad” del asunto venga porque Carles Puigdemont, President de Catalunya, agradeció al grupo con un tuit en inglés al grupo su gesto y, dada la tensa situación política actual, todo es mirado reojo. Como refleja Público, este guiño a la cultura local de Airey es habitual en los conciertos de Deep Purple: el viernes en Bilbao, interpretó el himno del Athletic Club justo antes de la misma canción.

Thank you @_DeepPurple for your kind interpretation of our national anthem, "Els Segadors". You'll allways be welcome in Catalonia!

— Carles Puigdemont (@KRLS) July 2, 2017