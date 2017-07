¿Es el dinero el origen del beef entre de Kanye West y Jay Z?

Jay Z y Kanye West formaron en ‘Watch The Throne’ un tándem que parecía inalcanzable para el resto del mundo del rap. Su alianza en aquel álbum era también un símbolo de la amistad que unía al genio de Chicago con la familia Carter: no hace falta recordar que la enemistad de West con Taylor Swift tuvo su origen en el número que montó en directo en los MTV Awards 2009 para defender que Beyoncé y su ‘Single Ladies’ merecían un premio que obtuvo la joven rubia.

Pero todo se torció por motivos no del todo claros y West, que luego hubo de cancelar su gira por motivos de salud física y mental, escenificó su ruptura con la pareja en una noche tristemente famosa en Sacramento. Aquel día Kanye interrumpió poco después de empezar su presentación del entonces reciente ‘The Life of Pablo’ para elaborar un errático discurso en el que pedía a Jay Z que le llamara, pero que no le enviara matones, e insinuaba que Beyoncé actuó en los MTV Awards solo si le garantizaban que obtendría un galardón.

Meses después, cuando Kanye parece recuperado de su crisis de salud, Jay Z ha publicado este fin de semana un nuevo disco que no ha venido precisamente a apaciguar el beef entre ambos. Según Stereogum, en ‘4:44’ –no especifica en qué canción– Shawn Carter canta “le disteis 20 millones sin parpadear / él os dio 20 minutos sobre el escenario, ¿en qué estaba pensando?”. Obviamente, parece aludir a Kanye en aquella noche en Sacramento y, teniendo en cuenta que por entonces no estaba pasando por un buen momento, parece un golpe bajo que se antoja difícil de resolver.

West por el momento no se ha pronunciado pero sí ha salido a la luz una noticia en la que podemos encontrar una explicación al desencuentro de los antes amigos. Al parecer, Kanye mantiene desde hace meses una disputa económica con Tidal, la plataforma de streaming promovida por Jay Z con el apoyo de él y otros artistas como Daft Punk, Madonna, Rihanna o Deadmau5. Según TMZ, West reclama 3 millones de dólares a Tidal: un bonus de 1,5 millones por las suscripciones que habría atraído hacia ella ‘The Life of Pablo’, y otro millón y medio en concepto de unos vídeos musicales que habrían sido estrenados en la plataforma… si Kanye los hubiera entregado (argumenta, a su vez, que no lo hará hasta que no le paguen).

Esta disputa habría llevado al autor de ‘Yeezus’ a querer abandonar la plataforma, que se remite a su contrato de exclusividad aún en vigor y diciendo que, si lo incumple, será demandado. West, a su vez, ha respondido que él también demandará a la compañía de streaming. Así las cosas, dada la firme apuesta de Carter por su servicio de música, parece que la paz entre Kanye y Jay solo será posible si hay antes un acuerdo económico entre West con Tidal.