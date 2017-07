Conoce a Frime, la oveja negra de la familia Haim

El trío Haim publica esta semana ‘Something To Tell You’, su segundo disco de estudio, envuelto en una considerable expectación tras el éxito de su debut ‘Days Are Gone’. Además de promocionarlo con varios singles, vídeos y actuaciones en televisión, además de una inesperada visita sorpresa al reciente Primavera Sound de Barcelona.

Otra forma de promocionar este álbum que han encontrado las hermanas es un vídeo de Funny or Die en el que podemos conocer a Frime, una cuarta hermana Haim (“fraim haim”, ¿lo pilláis?) que parece ser la oveja negra de la familia, que ni siquiera sabe pronunciar su propio apellido. Frime no es otra que la actriz ganadora de un Oscar y un Globo de Oro en 2016 por su papel protagonista en ‘La habitación’, Brie Larson.

La cuarta Haim se esfuerza por demostrar a sus hermanas que quiere y puede formar parte del grupo, pese a su carácter indeseable y pretender que ha compuesto una canción… de The Beatles, aquellos hermanos. El vídeo lo remata haciendo el papel de madre Carnie Wilson, integrante del grupo vocal de los 90 Wilson Phillips, con las que Haim han sido comparadas frecuentemente.