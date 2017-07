Tony Hadley anuncia que ya no es cantante de Spandau Ballet por “razones fuera de su control”

Tony Hadley, cantante de Spandau Ballet, ha acudido a Twitter para anunciar que ya no es el vocalista de la banda por razones ajenas a su voluntad. El escueto tuit dice lo siguiente: “Ya no soy miembro de Spandau Ballet y no tocaré con la banda en el futuro”. Se incluye una imagen con un cortísimo comunicado en el que dice: “debido a circunstancias más allá de mi control, con gran pesar me veo obligado a anunciar que ya no soy miembro de la banda Spandau Ballet y que por tanto no podré tocar con el grupo en el futuro”.

Tony Hadley sí es el cantante histórico de Spandau Ballet, quien ha entonado todos sus mayores hits, desde ‘Gold’ a ’Through the Barricades’, aunque es cierto que el compositor principal de la banda siempre ha sido el guitarrista Gary Kemp. Tanto Hadley como el baterista John Keeble y el saxofonista Steve Norman decidieron denunciar a Gary Kemp en 1999 para que este compartiera los royalties. La denuncia no fue a buen puerto y sin embargo, en 2009 lograron reunirse y publicar un disco llamado ‘Once More’ que alternaba regrabaciones de éxitos con material nuevo. En 2014 sacaron un documental llamado ‘Soul Boys of the Western World’, que no pasaba por alto sus años negros, en España pudo verse en In-Edit y lo reseñamos en este artículo. En aquel momento parecía que habían limado diferencias, pero parece que las cosas han vuelto a ir mal dentro de la banda.

Curiosamente, Tony Hadley sí canta en el single que acaba de conquistar las listas de éxitos de Reino Unido, un tema benéfico por las víctimas del incendio de la Torre Grenfell.