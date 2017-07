Shakira se gasta varios miles de euros en un vuelo… para que una azafata le malbaile el ‘Waka Waka’

Shakira ha viajado esta semana a Rosario, a 300 kilómetros de Buenos Aires, en primera clase y en un vuelo que le ha salido por unos 3.750 euros la hora, según ha averiguado Vanitatis, para acudir a la boda de Leo Messi. El tipo de avión en el que ha viajado es válido para 7 u 8 pasajeros. Pero lo que no podía adivinar la autora de ‘El Dorado’ era que un vídeo a bordo terminaría entre los mayores virales de Youtube en España durante este fin de semana.

No sabemos si la cantante desembolsó tal cantidad de pasta para que una azafata terminara bailándole un poco de aquella manera uno de sus hits, y en concreto uno tan manido como el ‘Waka Waka’, pero lo cierto es que Shakira, en mitad de ese vuelo, se ve interrumpida por esa musiquilla que le resulta tan familiar, y ella, comprobando las habilidades de la simpática azafata, aguanta el tipo y hasta parece disfrutarlo.

Shakira vive uno de los mejores momentos comerciales de su carrera entre la población hispanohablante tras varios éxitos encadenados: ‘La bicicleta’, ‘Chantaje’ y ‘Me enamoré’, todos ellos acumulando decenas de millones de streamings e incluidos en su nuevo disco, que presentará en vivo en noviembre en cuatro ciudades españolas y en varios puntos del mundo. Las entradas están a la venta a través de Ticketmaster.

Shakira & Piqué are on their way to Messi's wedding (Shakira also performing) & flight attendant gets creative. pic.twitter.com/ztCvBmsYcu

— LuisMiguelEchegaray (@lmechegaray) June 30, 2017