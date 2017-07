El trío de Ruth Lorenzo, Conchita Wurst y Suzy en el Orgullo requiere de un análisis “segundo a segundo”

Decenas de actuaciones musicales han tenido lugar en el World Pride celebrado durante los últimos días en Madrid: C. Tangana actuando frente a una Puerta del Sol totalmente abarrotada de gente de todas las edades y tipos, coreando cosas como “AGZ” o pidiendo a gritos ‘Mala mujer’, que por supuesto llegó al final, y dejándole una imagen que como madrileño muy difícilmente olvidará; Presumido sin poder terminar su apañado set de 15 minutos porque a los 13 y medio aproximadamente les cortaron; Fangoria haciendo un repertorio de hits también en Sol, incluido ‘A quién le importa’, que ha sido regrabado como himno oficial en plan “all star” con Alberto de Miss Caffeina, Marta Sánchez…, etcétera.

Lo que pasó en el Orgullo quizá debería quedar en el Orgullo, pero el sábado hubo una retransmisión por televisión de la manifestación en Telemadrid y eso incluyó a su término un especial Eurovisión desde la Puerta de Alcalá con, entre muchas otras, la actuación de Ruth Lorenzo, Conchita Wurst y Suzy (la portuguesa de ‘Quero ser tua’) haciendo ‘I Will Survive’. No pudo estar más dominada por el caos. No pasa nada, desde el principio aclaran que estaba improvisada y que no habían ensayado, pero casi que mejor aún, porque en la segunda mitad de la actuación aparecen una serie de planos que son, de verdad, para verlos.

En un momento dado nadie sabe quién tiene que cantar cada parte, en el minuto 1.52 nadie da la réplica a una sobreexcitada Ruth Lorenzo, Suzy tiene entonces serias dudas de estar dando pie con bola con la letra, su cara entre los minutos 2.50 y 2.55 antes de optar por meter un grito es tan inenarrable que a continuación vemos a Conchita Wurst totalmente despollada… y el baile en solitario de Ruth Lorenzo en torno al minuto 3.15 tampoco es que esté nada mal. Ni el momento en que Lorenzo le indica con un dedazo a Conchita “ahora cantas tú”. Un trío de lo más simpático que va a pasar a la historia, aunque no por las razones esperadas.

Os dejamos con el vídeo indicado, otro que contiene más actuaciones de las 3 protagonistas y también con la versión de ‘Born This Way’ de Lady Gaga subida por la propia Ruth Lorenzo a Instagram.