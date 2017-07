Skepta “caga y mea” sobre “haters”, “sellos” y “iPhones” en ‘Hypocrisy’

Skepta ha compartido la versión de estudio de un tema llamado ‘Hypocrisy’ que ya ha estrenado en vivo y que de hecho puedes haber oído ya, si presenciaste su actuación en Primavera Sound.

El estribillo del tema no puede ser más autoafirmativo con respecto a sus haters on-line (“Cause they try to disrespect me / When they’re online especially / But everyting cool when they check me / Because I’m so cool and deadly”) y vuelve a hablar en contra de la adicción a internet, tema que ya trataba en su último álbum, el notable ‘Konnichiwa’ (“tengo 15 diferentes iPhones, aunque no soy de móviles”). Por su parte, en la segunda mitad dice que él no hace rap consciente, “aunque todavía conoce a Wretch (32) y a Kendrick (Lamar)”, si bien lo más significativo son esas líneas en las que dice que “los sellos están muriendo, nadie firma ningún contrato / sabemos la verdad que están ocultando / mira, mis premios colgando en la pared”).

Aunque si por algo está siendo noticia este ‘Hypocrisy’ es por contener una frase en la que Skepta revelaría que ha rechazado el nombramiento como miembro de la Orden del Imperio Británico (“acabo de volver de los Ivor (Novello) / Y mira lo que hemos recogido/ El MBE fue rechazado / No estoy intentando ser aceptado”. “Todos los días cago y meo sobre esta hipocresía”, dice uno de los puentes más sonoros.

Aparte del referenciado Ivor Novello, Skepta ha ganado premios en los BET Awards, los NME Awards y el Mercury Prize por su último trabajo, el mencionado ‘Konnichiwa’, que ha logrado ser disco de oro en las islas británicas.