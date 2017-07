Vitalic y La Bien Querida, entre los mayores virales de Spotify España

‘Tú conmigo’, la canción que se han sacado de la manga Vitalic y La Bien Querida, ha sido durante este fin de semana el viral número 1 de Spotify España, bajando este lunes a la posición número 3. La lista de virales de Spotify refleja qué canciones comparte más la gente y, al margen de cuánta gente sea necesaria para “viralizar” un tema en esta red, lo seguro es que la lista resultante de 50 virales tiene miles de oyentes. Así ‘Tú conmigo’ suma ya más 100.000 escuchas desde su lanzamiento hace un par de semanas. Aún no es una de las canciones más oídas de la historia de Vitalic y La Bien Querida, pues ambos cuentan con una larga trayectoria, pero sin duda el dato significa que la colaboración ha sorprendido a los seguidores de ambos.

JENESAISPOP tenía la oportunidad de hablar tanto con Vitalic como con La Bien Querida de este tema. En la entrevista resultante él nos indicaba que la de ella era precisamente la voz que andaba buscando (según ella, él quería algo próximo a Jeanette), y llegó a ella a través de Alex Ferrer, con quien grabó ‘Voyager’ en Barcelona. Precisamente en este disco estaba la canción original, ‘El viaje’, que en principio era instrumental. Siguiendo las indicaciones de lo que quería para la letra, Ana Fernández-Villaverde hizo el texto: “En esta canción hablo sobre las sensaciones que siente la gente a la que le gusta mucho viajar por viajar que, por cierto, no es mi caso. A mí me gusta mucho viajar cuando tengo algo que hacer en ese sitio al que voy y sobre todo me gusta muchísimo viajar con la imaginación. Y luego, como suelo hacer con mis canciones, la llevé al “tú y yo””.

Os recordamos que La Bien Querida también ha lanzado recientemente los dos primeros adelantos del álbum que saca el próximo otoño, ‘Fuego’. Se trata de ‘7 días juntos‘ y ‘Dinamita‘.