Cloud Nothings llenan de caos y gatos su versión de ‘Clocks’ de Coldplay

Continúa la serie de versiones de The A.V. Club y desde la organización aseguran que cuando pusieron ‘Clocks’ en la lista de posibles versiones para 2017 (los grupos invitados escogen una versión de su lista), no se esperaban que nadie hiciera lo que han hecho Cloud Nothings.

Los autores de los rockeros y salvajes -pero en el fondo melódico bastante poperos ‘Attack On Memory’ y ‘Here and Nowhere Else’- han cogido una serie de teclados para aporrearlos por encima de la canción de Coldplay, en busca de una disonancia constante que ni Sonic Youth. No es exactamente una versión, pues aparte de la música de Coldplay, escuchamos de vez en cuando la voz de Chris Martin, pero desde luego el vídeo va a circular como curiosidad aunque solo sea por toda la cantidad de humo que emerge hacia la mitad o la presencia de sonidos de gatos. También cabe un guiño a ‘Scatman’ del ya fallecido Scatman John.

Algo que quizá habríamos esperado más de una banda como Fuck Buttons que de Cloud Nothings, que este año volvían con el notable ‘Life Without a Sound‘, un álbum que están presentando este verano y otoño por Norteamérica, e incluye temas tan popis como ‘Modern Act’, que podría ser perfectamente una canción de Weezer. Nada que ver con esto: