‘Mariano, cómeme la polla’, el gran antihit de Mulafest 2017

Mulafest se ha celebrado este fin de semana, con alguna actividad musical, pero ya sin grandes nombres de la electrónica internacional como en pasadas ediciones, donde vimos a gente como Kelela o Jon Hopkins, más centrado en el arte urbano, la danza del siglo XXI o los talleres. Sí ha habido relación con lo LGTB+ debido a la coincidencia con el World Pride de Madrid, y entre las actividades, además del pase de documentales o cortos teatrales de esta temática, había una muestra “Sexualidades. Erotismo y diversidad en la Colección Visible”, con una selección de 129 artistas y cerca de 200 obras de la Colección Visible de arte LGTB+.

En ella estaba invitado el artista Le Frère, conocido por haber pintado a varios políticos sobre papel higiénico, que optó por presentar una obra llamada ‘Mariano, cómeme la polla’, que fue rechazada por la organización. Así lo contaba el mismo artista en su blog: “mi obra ha sido desestimada y considerada “inapropiada” por los organizadores, por su “fuerte carga política” y su posible “falta de respeto hacia el colectivo gay””. Pero el artista ha tramado una venganza: como la versión en la que veíamos a Mariano en bolígrafo bic rojo, verde y azul relamiéndose frente a una polla (animal) era desestimada, presentaba una mucho más light de dos osos (animales) a punto de comerse los morros. Aunque lo bueno venía cuando aprovechaba una invitación a realizar otra obra en vivo en Mulafest para expresarse de verdad.

Le Frère dibujaba en un enorme mural el mencionado ‘Mariano, cómeme la polla’, del que finalmente recortaba un sinfín de pollas para repartirlas entre el público. La subida del vídeo en que reparte pollas a diestro y siniestro para que escriban “mensajes de amor a Mariano”, se ha viralizado a través de las redes sociales y su vídeo está entre lo más visto del día en Youtube España, ya con 33.000 visualizaciones… y más “dislikes” que “likes”, por cierto.

Iniciativa Debate y Público recogen estas declaraciones del artista: “No tengo ninguna fijación con Mariano. Si le dibujo es porque es el presidente y el que maneja el cotarro en estos momentos. Estoy hablando de mi malestar, estoy harto, así que sí: cómeme la polla, Mariano. No me parece fuerte. De hecho, me parece bastante sutil”.