Low Festival revela sus horarios y sube precio de abonos y entradas de día

Low Festival se celebra los días 27 (día inaugural gratuito), 28, 29 y 30 de julio en Benidorm. Algunos de los artistas confirmados son Pixies, Franz Ferdinand, Mando Diao, !!!, La Casa Azul, Las Odio, Roosevelt, Dorian, Triángulo de Amor Bizarro, Soledad Vélez, Viva Suecia o Agorazein. El festival ha revelado hoy los horarios de su programación de este año, distribuidos por días y escenarios. Los últimos abonos de tres días para el festival están a la venta por 73 euros. Las entradas de día cuestan ahora 42 euros (viernes y sábado) y 38 euros (domingo). Hasta alcanzar el “sold out”, todos los jueves subirá el precio de algún tipo de entrada. Pueden adquirirse en la web oficial del festival.
JUEVES 27
PLAYA DE LEVANTE, ¡acceso gratuito!
20:00 MISS DEEP’IN
20:40 RUSOS BLANCOS
21:45 MISS CAFFEINA
23:20 !!! (CHK CHK CHK)
00:25 – 01:15 MISS DEEP’IN
VIERNES 28
ESCENARIO ESTRELLA DAMM
20:15 SHINOVA
21:45 DORIAN
00:00 PIXIES
02:15 LA CASA AZUL
03:55 !!! (CHK CHK CHK)
ESCENARIO MATUSALEM
19:20 FULL
21:00 CORIZONAS
22:55 L.A.
01:15 ROOSEVELT
03:05 VARRY BRAVA
05:00 ELYELLA
ESCENARIO WIKO
19:45 MONSERRAT
21:35 NARANJA
23:15 KOKOSHCA
01:20 GOLDEN DAWN ARKESTRA
03:15 BIZNAGA
ESCENARIO JÄGERMUSIC
19:00 JOTAPOP
21:00 VULK
21:45 DJ FÖNK
22:45 KAIXO
23:30 DJ FÖNK
00:30 FAVX
01:15 BALEARIC VOODOO
04:30 GILMER GALIBARD
SÁBADO 29
ESCENARIO ESTRELLA DAMM
20:25 NADA SURF
22:15 SIDONIE
00:00 FRANZ FERDINAND
02:00 THE HIVES
03:45 FM BELFAST
ESCENARIO MATUSALEM
19:30 THE NEW RAEMON + MCENROE
21:20 NEUMAN
23:10 VIVA SUECIA
01:15 LOS PUNSETES
03:05 DELOREAN
04:50 LEY DJ
ESCENARIO WIKO
19:45 AGORAPHOBIA
21:35 SOLEDAD VÉLEZ
23:40 LAS ODIO
01:20 MERIDIAN RESPONSE
03:15 LAS CHILLERS
ESCENARIO JÄGERMUSIC
19:00 JÄGERMUSIC DJS
21:00 MY EXPANSIVE AWARENESS
21:45 AVANT_Y
22:45 HUIAS
23:45 ONE PATH
00:45 RRUCCULLA
01:30 AVANT_Y
02:30 TVERSKY
03:20 1ST DEGREE
DOMINGO 30
ESCENARIO ESTRELLA DAMM
20:00 ANNI B SWEET
21:50 LORI MEYERS
00:00 MANDO DIAO
01:50 FANGORIA
03:50 SATELLITE STORIES
ESCENARIO MATUSALEM
19:00 AGORAZEIN
20:55 TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO
23:05 XOEL LÓPEZ
01:05 EL COLUMPIO ASESINO
03:00 OJETE CALOR
04:30 OCHOYMEDIO DJS
ESCENARIO WIKO
19:45 LÍGULA
21:35 NUNATAK
23:15 GEOGRAFIES
01:20 SAMONIK
03:15 DEPILADA
ESCENARIO JÄGERMUSIC
19:00 CRISTIAN SET-ROC
20:15 ME & THE REPTILES
22:00 MISS DEEP’IN
00:00 FLASH SHOW DJs
02:00 SUGAR FREE & FONTE
04:00 THEBASEMENT