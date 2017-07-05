Low Festival revela sus horarios y sube precio de abonos y entradas de día

Por | 05 Jul 17, 12:01

la casa azulLow Festival se celebra los días 27 (día inaugural gratuito), 28, 29 y 30 de julio en Benidorm. Algunos de los artistas confirmados son Pixies, Franz Ferdinand, Mando Diao, !!!, La Casa Azul, Las Odio, Roosevelt, Dorian, Triángulo de Amor Bizarro, Soledad Vélez, Viva Suecia o Agorazein. El festival ha revelado hoy los horarios de su programación de este año, distribuidos por días y escenarios. Los últimos abonos de tres días para el festival están a la venta por 73 euros. Las entradas de día cuestan ahora 42 euros (viernes y sábado) y 38 euros (domingo). Hasta alcanzar el “sold out”, todos los jueves subirá el precio de algún tipo de entrada. Pueden adquirirse en la web oficial del festival.

JUEVES 27
PLAYA DE LEVANTE, ¡acceso gratuito!
20:00 MISS DEEP’IN
20:40 RUSOS BLANCOS
21:45 MISS CAFFEINA
23:20 !!! (CHK CHK CHK)
00:25 – 01:15 MISS DEEP’IN

VIERNES 28
ESCENARIO ESTRELLA DAMM
20:15 SHINOVA
21:45 DORIAN
00:00 PIXIES
02:15 LA CASA AZUL
03:55 !!! (CHK CHK CHK)

ESCENARIO MATUSALEM
19:20 FULL
21:00 CORIZONAS
22:55 L.A.
01:15 ROOSEVELT
03:05 VARRY BRAVA
05:00 ELYELLA

ESCENARIO WIKO
19:45 MONSERRAT
21:35 NARANJA
23:15 KOKOSHCA
01:20 GOLDEN DAWN ARKESTRA
03:15 BIZNAGA

ESCENARIO JÄGERMUSIC
19:00 JOTAPOP
21:00 VULK
21:45 DJ FÖNK
22:45 KAIXO
23:30 DJ FÖNK
00:30 FAVX
01:15 BALEARIC VOODOO
04:30 GILMER GALIBARD

SÁBADO 29
ESCENARIO ESTRELLA DAMM
20:25 NADA SURF
22:15 SIDONIE
00:00 FRANZ FERDINAND
02:00 THE HIVES
03:45 FM BELFAST

ESCENARIO MATUSALEM
19:30 THE NEW RAEMON + MCENROE
21:20 NEUMAN
23:10 VIVA SUECIA
01:15 LOS PUNSETES
03:05 DELOREAN
04:50 LEY DJ

ESCENARIO WIKO
19:45 AGORAPHOBIA
21:35 SOLEDAD VÉLEZ
23:40 LAS ODIO
01:20 MERIDIAN RESPONSE
03:15 LAS CHILLERS

ESCENARIO JÄGERMUSIC
19:00 JÄGERMUSIC DJS
21:00 MY EXPANSIVE AWARENESS
21:45 AVANT_Y
22:45 HUIAS
23:45 ONE PATH
00:45 RRUCCULLA
01:30 AVANT_Y
02:30 TVERSKY
03:20 1ST DEGREE

DOMINGO 30
ESCENARIO ESTRELLA DAMM
20:00 ANNI B SWEET
21:50 LORI MEYERS
00:00 MANDO DIAO
01:50 FANGORIA
03:50 SATELLITE STORIES

ESCENARIO MATUSALEM
19:00 AGORAZEIN
20:55 TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO
23:05 XOEL LÓPEZ
01:05 EL COLUMPIO ASESINO
03:00 OJETE CALOR
04:30 OCHOYMEDIO DJS

ESCENARIO WIKO
19:45 LÍGULA
21:35 NUNATAK
23:15 GEOGRAFIES
01:20 SAMONIK
03:15 DEPILADA

ESCENARIO JÄGERMUSIC
19:00 CRISTIAN SET-ROC
20:15 ME & THE REPTILES
22:00 MISS DEEP’IN
00:00 FLASH SHOW DJs
02:00 SUGAR FREE & FONTE
04:00 THEBASEMENT

Etiquetas:
«

destacamos

the-flaming-lips-vida-festival-2017

El “mejor concierto” de La Casa Azul eclipsa incluso al circo rock de The Flaming Lips

ojetecalor

Ojete Calor transforman un hit de Gala en un himno veraniego para recogerse, ‘Vete a tu casa’

princessnokia_goat

Ready for the Weekend: Arcade Fire, La Bien Querida, Calvin Harris, TLC, Beach House, Drake…

vida17-phoenix-hr_photo-mika_kirsiimg

Phoenix no decepcionan en la notable primera jornada de Vida Festival

LO MÁS VISTO

Playlist del mes

En portada

la casa azul

Low Festival revela sus horarios y sube precio de abonos y entradas de día

ed-sheeran-mtv-ema

Ed Sheeran “abandona” Twitter harto de los abusones; Lady Gaga le defiende

jennifer-lopez

‘Ni tú ni yo’ de Jennifer López con Gente de Zona aspira a más que a ser la canción del verano

enrique_anaut-maria_jose_cd_single-frontal

El reencuentro de Operación Triunfo 2002 en 8 singles olvidados: ¿quién cantó qué?

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR