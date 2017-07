Doctor Music Festival 2019 se pone en marcha con un ritual druídico

En la pasada madrugada del 3 al 4 de julio las estrellas estaban alineadas del mismo modo que lo estarán en los días 12, 13 y 14 de julio de 2019, fechas en las que se celebra una nueva edición de Doctor Music Festival. Por eso, la promotora eligió esa fecha para congregar al equipo que gestará esa próxima ‘Reincarnation Edition’ en una suerte de ritual druídico exactamente en el punto donde se ubicará el escenario principal de este macroevento. Así nos lo explicó en persona Neo Sala, fundador de Doctor Music, en una rueda de prensa ofrecida precisamente en ese mismo emplazamiento, en el municipio del Pirineo leridano de Escalarre.

Sala asegura que todos los que asistieron a las tres ediciones del festival celebradas allí entre 1996 y 1998 percibieron la energía especial de este emplazamiento, unos vastos prados ubicados en un valle, acotados por el río Unarre y el arroyo del Burgo. Sala, previamente a la celebración del evento, ha encargado la elaboración de un mapa energético de la zona al geobiólogo Mariano Bueno, derivando en un mandala (dibujado en la imagen adjunta con las tiendas de campaña en las que pernoctó el equipo de Doctor Music) en el que se basará la distribución del recinto del festival. Sala asegura que si la ubicación del festival ya es privilegiada (“no hay ningún festival en España en un lugar así, y diría que tampoco en Europa, aunque no los conozco todos”), esa particular confluencia energética convierte al recinto en el principal reclamo del festival tanto para asistentes como para artistas. Todo esto, lo creáis o no, va totalmente en serio.

Consultado por JENESAISPOP sobre la elaboración del cartel, Sala aseveró que este es uno de los principales ganchos para atraer no solo al público sino también a los artistas de primer nivel que pretende que acudan a su festival. De hecho, confirma que en estos momentos ya se han vendido (por increíble que parezca a dos años de su celebración y sin haber anunciado ni un solo nombre) más de 1.000 abonos. Para su sorpresa, la mayoría de compras es de un público que no pudo ir a sus primeras ediciones por cuestión de edad y para los que el festival se convirtió en una especie de leyenda. “Pensábamos sinceramente que la mayoría serían nostálgicos que querrían repetir, pero la proporción de estos está ahora mismo en el 40%. Estamos encantados de atraer a un público nuevo, obviamente”. Cuestionado de nuevo sobre la elaboración del cartel, recordándole la alta competencia de este tipo de eventos que hay en nuestro país 20 años después de las primeras ediciones de Doctor Music Festival, ¿cree que será posible mantener el nivel y competir? No lo duda: “somos uno de los principales promotores del país. Estoy seguro que la ‘Reincarnation Edition’ estará al nivel de nuestras primeras ediciones”.

Señalar que, en aquellas tres ocasiones (luego hubo una cuarta en 2000, pero ubicada en Asturias), su line-up incluyó a artistas como David Bowie (“justo aquí, donde estamos, aterrizó el helicóptero que trajo hasta aquí a Bowie”), Bob Dylan, Lou Reed, Patti Smith, Blur, Rage Against The Machine, Beastie Boys, Nick Cave & The Bad Seeds, Portishead, Pulp, David Byrne, Echo & The Bunnymen, Slayer, Garbage, Extremoduro, Massive Attack, Sepultura, Underworld… ¿Cómo harán para igualar aquellos carteles, tan eclécticos y aún hoy recordados tanto por los que vinieron como los que no? “Nuestra intención, de hecho, es contar en primer lugar con aquellos mismos artistas –siempre que sigan manteniendo su vigencia–, porque estamos seguros que recuerdan su paso por aquí. Tristemente, no podremos contar con Bowie, Lou Reed o Beastie Boys, pero nos gustaría que alrededor de un 50% del cartel se componga de aquellos artistas. El resto serán grupos de primer nivel internacional que hayan surgido en estos últimos 20 años posteriores”. Pretende reunir en total a unos 140 artistas en esta nueva edición.

Además, Neo Sala señaló que ya están trabajando en la disposición de los escenarios, que no tendrán problemas de solapes de sonido debido a la superficie tan enorme con la que cuentan. La zona de acampada también está ya prevista y será suficiente para acoger a todo el público. Otro de los atractivos que pretende potenciar Doctor Music Festival es el de la rica gastronomía local: su oferta de comida y bebida dará la máxima prioridad a un producto de gran calidad, sostenible y ecológico.