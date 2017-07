30 obviedades que no debes perderte en el cartelazo de Bilbao BBK Live 2017

Hoy arranca una nueva edición de Bilbao BBK Live, con un cartelazo de órdago que nos vemos incapaces de resumir en 10 -ni siquiera en 20- nombres. Destacamos a algunos artistas absolutamente imperdibles en este evento del que JENESAISPOP es medio colaborador. Aún podéis comprar vuestras entradas en la web oficial.

Los grandes: Depeche Mode, The Killers, Brian Wilson

Depeche Mode realizan en Bilbao hoy, jueves 6 de julio, la que será su única actuación en España este año para presentar las canciones de su último disco ‘Spirit‘. Además, si todo sale según lo previsto, la banda realizará un “meet & greet” en el que participarán un lector y una lectora de nuestra web. ¡Esperamos esa fotaza oficial con más ilusión que vosotros! Mañana 7 de julio encabezan el cartel de Bilbao BBK Live The Killers, y será la primera vez que podamos escuchar en nuestro país canciones de su nuevo disco como ‘The Man’. El 8 de julio Brian Wilson no es exactamente el cabeza de cartel, pero sin duda la suya será la cita más imprescindible de la jornada de sábado, pues el ex Beach Boy viene a presentarnos de nuevo las canciones de su obra maestra ‘Pet Sounds’.







O Austra o The 1975

Hoy jueves Austra saltarán al escenario Starman a las 21.20 para introducirnos las canciones del notable ‘Future Politics‘ que estrenaban este año, si bien seguro que no faltan en su setlist hits como ‘Home’ o ‘Lose It’. Casi a la misma hora que esta sutil muestra de pop tenebroso, a las 21.30, The 1975 actuarán en el Escenario Heineken con su revival del sonido INXS y su puesta en escena nada exenta de ironía, pero sí de postureo.





O Spoon o The Avalanches

Muy poco después de la medianoche de hoy jueves también coincidirán dos propuestas imprescindibles con aún menos que ver que las dos bandas de arriba. Por un lado, The Avalanches presentando los temas de ‘Wildflower‘, uno de los mejores discos de 2016 y que estuvimos esperando 15 años, tras su frustrante actuación el año pasado en Primavera Sound, cuando no pudieron hacer el “live” que pensaban por problemas de visado; por otro, Spoon, uno de los grupos más queridos del indie pop un tanto rockero. Los autores de ‘Ga Ga Ga Ga Ga‘ y ‘Gimme Fiction’ presentan las canciones del electrónico ‘Hot Thoughts‘.





GusGus, WhoMadeWho y Joe Goddard

Cada día a las 2.30 ha sido programada en el Escenario Starman una elegante actuación de pop electrónico gélido y emocionante a partes iguales. Los islandeses, autores del excelente ‘Arabian Horse‘, tocan hoy jueves. Mañana Joe Goddard de Hot Chip presenta las canciones de ‘Electric Lines‘, consolidado como uno de los artistas más queridos de nuestra web. Y finalmente el sábado es el turno de los daneses WhoMadeWho, con uno de los mejores “lives” en el género.







La fiesta: Justice, Die Antwoord, Trentemøller

Cada día, el escenario principal se cerrará con una propuesta electrónica. Justice actúan el jueves tras su paso por el Sónar, para volver a presentar los temas de su esperado ‘Woman‘. Die Antwoord llevarán su fiesta de proyecciones feístas y ritmos totalmente desbocados y locos a este Escenario, el Heineken, el sábado; mientras que el viernes veremos algo completamente diferente: Trentemøller con un show en penumbra, oscuro, elegante y casi siniestro, ideal para los temas de ‘Fixion‘. Si es similar al presenciado en WAM, tendrá vocación orgánica.







O Explosions in the Sky o Jessy Lanza o Anímic

La tarde del viernes comienza fuerte con tres coincidencias a primera hora de la tarde. La infalible banda de post-rock Explosions in the Sky actúa a las 19.15 en el Escenario Heineken, Jessy Lanza presenta el notable ‘Oh No‘ a la misma hora en el Starman, y los catalanes -de líder anglosajona- Anímic tocan a las 19.30 en el Escenario Matusalem para dar a conocer las composiciones oscuras del disco más electrónico de su vida, ‘Skin‘.







Después de Fleet Foxes… o Jens Lekman o Phoenix

Fleet Foxes presentan los temas de su esperado nuevo disco ‘Crack-Up’ el viernes a las 20.20. Inmediatamente después coinciden Phoenix con su repertorio de hits y las nuevas canciones de ‘Ti amo’ (su show en Vida Festival fue calificado como “fantástico” por mi compañero Raúl Guillén), y el adorable Jens Lekman, que este año ha sacado un disco excelente, ‘Life Will See You Now‘.







La electrónica de Basoa

Bilbao BBK Live, otrora visto como un festival rockero, incluso macarra, ha consolidado su apuesta por la electrónica con la incorporación de un escenario electrónico, Basoa, que incluye las apariciones de Dixon y The Black Madonna, entre otros, el jueves; Daphni, Nicola Cruz y DJ Tennis el viernes; y el influyente Andrew Weatherall y Motor City Drum Ensemble el sábado.



Los diversos tipos de rock

… lo cual no quiere decir, ni remotamente, que se dé la espalda al rock n roll. De hecho la apuesta por el rock más puro es la seña de identidad del dúo Royal Blood, que acaba de ser número 1 en Reino Unido con el recién editado ‘How Did We Get So Dark?‘, y de arrasar en GaroRock. Actúan el viernes.

El sábado 8 actúan seguidos !!! con las canciones del recién editado ‘Shake the Shudder‘, un álbum nada, nada decepcionante que suma hits a su discografía; Two Door Cinema Club, últimamente más electrónicos en ‘Gameshow‘; y los versátiles Primal Scream, aún uno de los mejores grupos de las últimas 3 décadas. !!! coinciden con otro de los grupos más queridos por los amantes del indie pop y el dream pop, Blonde Redhead, que acaban de editar un EP llamado ‘3 O’Clock’ que contiene una canción maravillosa llamada ‘Golden Light’.











Las apuestas nacionales: de Punsetes a Kokoshca

La apuesta española es de lo más variada, incluyendo a la revelación Rufus T Firefly, a los consolidados Punsetes, a Xoel López, a los mencionados Anímic, a los excelentes Kokoshca, The Parrots, Biznaga, el trap flamenco de Dellafuente & Maka, así como a artistas noveles que incluiremos en nuestro especial de “joyas perdidas” del cartel. Mención especial para la curiosa apuesta por Coque Malla, cuya carrera en los últimos años es más que digna, y para artistas latinos como Carla Morrison y Aterciopelados.