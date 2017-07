‘Vis a vis’ sí tendrá finalmente tercera temporada… y con Najwa Nimri

Una de las cancelaciones más sonadas de la televisión española reciente era la de ‘Vis a vis’, la serie emitida por Antena 3 que además relanzaba la popularidad de Najwa Nimri a niveles pocas veces vistos. La serie sorprendía por su ágil ritmo e incluso cierta crudeza en las tramas, pero era cancelada tras la segunda temporada cuando, la verdad, empezaba a decaer y a resultar un poco repetitiva. De hecho, en nuestra redacción llegamos a titular un artículo “Por qué ‘Vis a vis’ no debería volver” después de haber defendido la serie incluso por encima de ‘Orange is the New Black’, una influencia descarada sobre todo en cuanto al perfil de la presa protagonista.

A pesar de ello, eran muchos los que deseaban el regreso de este particular elenco, y hoy Fórmula TV confirma que habrá tercera temporada y se estrenará en FOX. Según informa este portal, FOX Networks Group (FNG) España, Atresmedia, y Globomedia (Grupo Mediapro) han alcanzado un acuerdo para la producción de esa tercera temporada, pero parece que ya no dirigida al gran público que un día conquistara. No se emitirá en Antena 3.

La noticia de Fórmula TV confirma la presencia en la nueva temporada de Maggie Civantos, Najwa Nimri, Berta Vázquez, Alba Flores, Cristina Plazas, Inma Cuevas, María Isabel Díaz, Marta Aledo y Laura Baena. Parecía difícil que Najwa pudiera volver tras el final de la segunda temporada, pero cosas más raras se han visto, ¿verdad, ‘Prison Break’?