El nuevo vídeo de Evripidis incluye amor y un “glory hole” en todo su esplendor

Evripidis and His Tragedies continúa con la promoción de su último disco ‘Futile Games in Space and Time‘ aprovechando que la semana que viene lo presentará en Festival Parc de la Llinera y también en el Festival de Benicàssim. La nueva idea es un atrevido vídeo para la sesentera ‘Dreamboat’ que no tiene nada que ver con su manera de incorporar palmas a lo girl group ni sus coros aparentemente naíf. El vídeo habla de la calidad de su música y del amor de Evripidis y Marc de Doble Pletina (también aparece Laura, co-líder del grupo barcelonés autor de ‘Nada’), pero al mismo tiempo incluye un “glory hole” y un pene en todo su esplendor, planteando una curiosa correlación entre sexo y “haters”. De lo concreto a lo general.

Según la nota de prensa, “la canción juega con amores accidentados que arrancan de ensueño y se convierten más en Titanic que en Dreamboat. ¿Y si todo estuviera dentro de la cabeza de Evripidis? ¿Y si el chico de sus sueños solo le lleva al desastre? ¿Y si Dreamboat no fuera tan temazo? Si la gente se mueve, la baila… ¿qué está pasando?”.

David Domingo, a.k.a. Stanley Sunday (director de vídeos de Hidrogenesse, Espanto, Fangoria, La Bien Querida…), es el responsable del vídeo, “trazando una fiesta en la que todos dicen que SÍ, o hacen como que SÍ, aun ante las situaciones más extrañas. Y hay unas cuantas. El surrealismo y el humor negro es constante mientras suena la canción para una fiesta en la que, si hiciéramos detalle con lupa, se vieron las caras de algunos de los habituales fans y amigos del grupo. La escena del POP”.

Para terminar de rematar todos los riesgos en canción y vídeo (atentos a esos subtítulos “qué canción tan horrible” y ese “finge que te gusta” que vuelve luego), ‘Dreamboat’ es una composición que se estrenó en un disco del proyecto infantil ‘Minimúsica’ sobre ‘Los Transportes’ en 2011 y que el griego regrabó para su mencionado tercer álbum. Os dejamos con vídeo y fechas.

15/07 Festival Parc de la Llinera. Parets del Vallès

16/07 Festival Internacional de Benicàssim. FIB

30/07 Indietracks Festival. Butterley, UK