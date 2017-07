La apuesta a canción del verano de Capital Cities es tan obvia como su título

El dúo de Los Ángeles Capital Cities vuelve con un nuevo EP, ‘Summer Swimming Pool’, que se titula como su canción principal, por lo que se entiende es también la canción más importante del EP y la que lo representa en su conjunto. ¿Pero es ‘Summer Swimming Pool’ tan obvia como su título? Sí, esta parece la apuesta a canción del verano de Capital Cities y estamos ante un nuevo synth-pop veraniego en la onda de ‘Safe and Sound’ y por tanto de Empire of the Sun, esta vez sirviéndose de los vientos metal que ya aparecían en ‘Safe and Sound’ y de menciones a la dolce vita. Sí, probablemente ‘Swimming Pool Summer’ sea tan obvia como su título, pero es difícil resistirse a su rollo “cóctel en el yate”. No puedes escapar el calor, como el mismo grupo canta en la letra.

Por supuesto Capital Cities sabe perfectamente lo que es tener una canción del verano: en el de 2013 su hit ‘Safe and Sound’ sonó hasta la saciedad. Fue la vigésimo octava canción más vendida de aquel año.

El resto de temas del EP se dividen entre el electropop con voces distorsionadas de ‘Drop Everything’, el funk-pop de ‘Drifting’ y el dance-pop ochentero de ‘Girls Friday’, que contiene una colaboración del rapero Rick Ross y por melodía podría ser la mejor canción de este nuevo conjunto.

Se desconoce si estos temas formarán parte de un futuro disco largo de Capital Cities. Su debut, ‘In a Tidal Wave of Mystery’, salió en 2013.