Ready for the Weekend: Kesha, Cut Copy, Haim, Broken Social Scene, Jennifer Lopez, Toro y Moi…

El lanzamiento de ‘Praying’, el regreso discográfico de Kesha tras el bloqueo de su carrera por su litigio con Dr. Luke es posiblemente la noticia más destacada de los últimos días en cuanto a nuevas publicaciones. Hoy, junto a este, también encontramos dos nuevos singles de AlunaGeorge –apenas un año después de su último álbum–, los comebacks de los siempre necesarios Cut Copy y del dúo de pop sensual Rhye, y el tema de Jennifer Lopez con Gente de Zona que parece destinado a ser un hito en su carrera, como ocurre también con ‘Chantal’, el primer intento en castellano de los canarios Birkins.

También tenemos canciones nuevas de Four Tet, Neil Young, Zedd con Liam Payne, Jorge Drexler, Lost Horizons (nuevo proyecto de Simon Raymonde –Cocteau Twins–), los emo-pop-rockers The All-American Rejects, LÉON, la última coña de Ojete Calor o Barei, esta vez con el rapero Porta. Los amantes del hip hop, por cierto, van a estar entreteniditos con los temas que presentan Dizzee Rascal, French Montana con Pharrell Williams, Skepta, A$AP Twelvyy (compañero de crew de A$AP Rocky), Ghostpoet, Meek Mill (con Young Thug) y unos Gucci Mane y T-Pain que se han unido en un tema junto a Steve Aoki y Yellow Claw. Al margen de estos, Coldplay, Wolf Alice, Mura Masa, UNKLE, Capital Cities, OneRepublic (¡con Tiziano Ferro!), INHEAVEN, Japanese Breakfast o Kele Okereke muestran nuevos adelantos de sus próximos discos. Además, Phosphorescent y Lambchop añaden curiosidades a sus respectivas discografías: el primero una versión del célebre ‘This Land Is Your Land’ de Woody Guthrie para el movimiento anti-Trump Our First 100 Days; y los segundos, con la esencia funk comprimida de ‘The Hustler’, el corte de 18 minutos que cerraba su último disco.

En este 7 de julio, una época tradicionalmente corta en nuevos discos, sí hay álbumes tan destacados como los nuevos de Haim, Broken Social Scene y Toro y Moi. Hoy también lanzan álbumes la cantautora británica Lucy Rose, los instrumentales Public Service Broadcasting (que cuentan con colaboraciones tan destacadas como las de Tracyanne Campbell –Camera Obscura– y James Dean Bradfield –Manic Street Preachers–), los prometedores Sundara Karma (este finde en Bilbao BBK Live) y los interesantes This Is The Kit, además del EP sorpresa que Olga Bell lanzó el día 4 de julio. En el plano nacional, Gente Joven han publicado su tercer disco ‘Glub Glub Glub’, vía Acuarela, y el modesto sello barcelonés Discos de Kirlian lanza el nuevo disco de los ingleses The Death Of Pop. También destacamos a tres promesas del pop de nuestro país que darán que hablar en el futuro, muy distintos entre sí y a los que dedicaremos artículos muy pronto: el rock furioso de Medalla (surgidos de las cenizas de The Saurs), el soul-R&B de ambiente oscuro de Samuel O’Kane y el electropop descacharrante, onda Las Bistecs, de Ladilla Rusa.