Imperdible Chris Martin cantando con buen español ‘Chantaje’ y ‘Me enamoré’ con Shakira en Global Citizen

Esta noche se ha celebrado en Hamburgo, Alemania una nueva edición del festival Global Citizen, organizado por la organización benéfica del mismo nombre, que lucha contra la pobreza extrema en el mundo y que en el pasado ha reunido en el escenario a artistas tan dispares como Pearl Jam y Beyoncé.

Este año, el mayor reclamo del festival ha sido su director, que no es otro que Chris Martin de Coldplay, que hoy ha estrenado single. El grupo sin embargo no actuó solo sino acompañado de Shakira y no, Martin no evitó cantar en español como otros: durante la actuación de ‘Chantaje’ por ejemplo hizo las veces de Maluma. De hecho resulta imperdible escucharle cantar “yo soy masoquista” en esta canción o “qué boca más redondita, me gusta esa barbita” en ‘Me enamoré’. ¿Aprendería español de su ex pareja, Gwyneth Paltrow, que lo habla perfectamente?

Además de Coldplay y Shakira, actuaron en Global Citizen Demi Lovato -presentadora de esta edición-, Pharrell Williams y Ellie Goulding, pero estos músicos no fueron los únicos que se subieron al escenario anoche, también líderes mundiales como Justin Trudeau, primer Ministro de Canadá, o Mauricio Macri, presidente de Argentina, acudieron al festival para ofrecer discursos.