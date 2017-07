Röyksopp DJ Set y Deap Vally, este sábado en Razzmatazz

Mientras este viernes podrá verse en RazzClubs una nueva fiesta Fuego y otra de Ed Banger (con Boston Bun); el sábado 8 de julio será una de esas jornadas que tanto nos gusta degustar de Razzmatazz y tanta envidia dan respecto a la sala cuando no se puede estar en Barcelona. De un lado, el directo de Deap Vally, que ya hemos degustado en algún que otro festival, será el protagonista de la sala principal. La banda de rock liderada por Lindsey Troy presentará las canciones de su nueva obra ‘Femejism’ después de haber dado mucho que hablar con su primer disco, que contenía hitazos como ‘Baby I Can Hell’ o ‘End of the World’, ideales para nostálgicos de White Stripes. Ojo porque Royal Jelly les va a la zaga como hit.





Por otro lado, el mismo día pero en The Loft, se podrá ver un DJ set de Röyksopp, una de nuestras bandas absolutamente fetiche desde ‘Melody AM’ hasta el excelente ‘The Inevitable End’, y no tan habituales por nuestro país en ninguno de sus formatos como nos gustaría. Tanto Deap Vally como Röyksopp pasarán antes por Mad Cool en Madrid y esta será una buena ocasión para verlos en una sala, siempre más agradecido. Además, el sábado en Pop Bar pinchará Cascales (conocido por su trabajo desde hace años en la revista Shangay, cuyo top 10 musical siempre es un must), en Lolita estarán Tête de la Course, Masters on Vacation y Gustavo FK, como parte de la fiesta del sello barcelonés Tree Sixty One; y en RexRoom Trill acogerá al productor londinense de grime, dancehall y garage Murlo.