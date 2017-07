Lucky Soul regresan 7 años después para hacemos bailar con elegancia

Aquellos que siguen nuestro site desde sus inicios, sabrán que los británicos Lucky Soul fueron uno de nuestros grupos-fetiche durante aquellos tiempos. Su debut, ‘The Great Unwanted’, fue publicado en el año 2007 por el sello madrileño Elefant Records, y se colaba entre nuestros discos favoritos de aquel año gracias a su elegancia soul y rhythm and blues de inspiración clásica. Y, por supuesto, a canciones tan soberbias como ‘Lips Are Unhappy’ o ‘Add Your Light To Mine, Baby’.

En 2010 la banda sustentada en la preciosa voz de Ali Howard y las composiciones de Andrew Laidlaw regresaba con ‘A Coming of Age’, de nuevo editado por Elefant y, de nuevo, con resultados notables, si bien algo por debajo de su debut. Tras dar señales de nueva actividad hace unos meses, Lucky Soul acaban de anunciar que, 7 años después, ya tienen un nuevo álbum listo y que se editará muy pronto. ‘Hard Lines’ verá la luz el día 11 de agosto a través del sello británico Crystal Paris y ya ha sido avanzado por dos nuevas canciones.

Este viernes han mostrado la versión final de ‘(Hurts Like A) Bee Sting’, una canción que mostraron en versión demo el pasado año. Absolutamente fieles a sí mismos, un espíritu de suave y confortable disco se cuela en ella, sintonizando tanto con el soul de Martha and the Vandellas como con el de Saint Etienne. Y es que su intención, en esta nueva etapa, parece que es la de hacernos bailar, como demuestra el que ha sido primer single oficial ‘No Ti Amo’. En este, con un estribillo que habla de “lágrimas en la pista de baile”, la base disco es tan clave como su melodía. Porque, aunque su vídeo oficial contiene la versión editada del tema, la original que incluirá el álbum extiende su cadencia bailable hasta los 7 minutos.

Tracklist:

1. More Like Mavis

2. No Ti Amo

3. Too Much

4. Hard Lines

5. (Hurts Like a) Bee Sting

6. Stonewashed

7. Locked Out

8. Livin’ on a Question Mark

9. One Touch Is Enough

10. Strut!

11. No Ti Amo (Bonus Track – Radio Edit)