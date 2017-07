DJ Shadow lanza EP sorpresa junto a Danny Brown, Nas y el ganador de un Oscar Steven Price

Josh Davis, más conocido como DJ Shadow, ha sorprendido a todos publicando en las últimas horas un EP que no había sido anunciado previamente. Como su propio título indica, ‘The Mountain Has Fallen’ es un apéndice a ‘The Mountain Will Fall’, el disco que publicó el pasado año y que, con colaboraciones como las de Run The Jewels o Nils Frahm, supuso la búsqueda de nuevos límites en la propuesta hip hop experimental del autor del indispensable ‘Entroducing’, uno de los discos básicos en la música electrónica de los 90 hasta hoy.

En este nuevo EP Davis se hace acompañar, además, por otros artistas notables. Está el rapero Nas, puesto que recoge una colaboración entre ambos llamada ‘Systematic’ que ya se dio a conocer meses atrás como parte de la banda sonora de la serie de HBO ‘Silicon Valley’. También aparece el siempre excéntrico Danny Brown, que protagoniza ‘Horror Show’.

El disco se completa con dos cortes instrumentales: el azorado ‘Good News’ y ‘Corridors’, que es una colaboración con el músico y compositor Steven Price, ganador de un Oscar por la banda sonora de la película ‘Gravity’, del director Alfonso Cuarón. DJ Shadow actuaba recientemente en Sónar Barcelona 2017, aunque para nuestra redactora supuso cierta decepción.