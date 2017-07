Nelsan Ellis, Lafayette Reynolds en ‘True Blood’, muere a los 39 años

El actor Nelsan Ellis, de tan solo 39 años de edad, ha fallecido hace unas horas, según ha confirmado su manager a The Hollywood Reporter. “Nelsan ha muerto tras sufrir complicaciones con la insuficiencia cardíaca que padecía”, ha explicado Emily Saines. “Era un gran talento, y sus palabras y presencia serán añoradas por siempre”.

El papel más importante de Ellis fue el de Lafayette Reynolds en la serie de HBO ‘True Blood’. Lafayette es el chef de Merlotte’s, el bar donde trabaja Sookie, la protagonista de la serie. Su personaje, un gay extravagante y con poderes psíquicos, se hizo tan querido gracias al giro que Ellis le otorgó en su interpretación que logró que su presencia en la pantalla se prolongara mucho más allá que en las novelas de Charlaine Harris que dieron origen a la ficción televisiva creada por Alan Ball.

HBO, productora de la serie, ha emitido un comunicado lamentando la pérdida de Ellis, “un veterano miembro de la familia”. También algunos compañeros de ‘True Blood’, como el propio Alan Ball (“Nelsan fue un talento singular cuya creatividad nunca dejó de maravillarme. Trabajar con él fue un privilegio”), Jon Manganiello, Stephen Moyet o Sam Trammell se han mostrado “rotos” por su muerte, y han recordado su “enorme creatividad”. Os dejamos con una recopilación de algunas de sus intervenciones más memorables en la serie.

Crushed today by the loss of my friend and castmate Nelsan Ellis. He was a wonderful person, a pioneer, and a one of a kind artist. RIP pic.twitter.com/fvtquhIac7 — Joe Manganiello (@JoeManganiello) July 8, 2017

Nelsan Ellis was truly remarkable. A brilliant, charismatic, intelligent, soulful, wonderful dude. this is just completely tragic. — Stephen Moyer (@smoyer) July 8, 2017