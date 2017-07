Green Day, sobre la muerte de Pedro Aunión: “No supimos del accidente hasta que acabó nuestra actuación”

La pasada noche concluía la segunda edición del Mad Cool Festival, totalmente ensombrecida por el accidente que acabó con la muerte del bailarín aéreo Pedro Aunión en la noche del viernes, entre los conciertos de alt-J y Green Day. Una de las cuestiones más comentadas en las últimas horas ha sido por qué muchas bandas actuaron en el festival pese a lo ocurrido, señalando especialmente a Green Day, que actuaban en un escenario contiguo al lugar del trágico accidente. Su vocalista, Billie Joe Armstrong, ha acudido hace unas horas a Instagram para emitir un comunicado sobre cómo han vivido esta situación terrible, reiterando que no fueron informados de lo ocurrido hasta que hubieron acabado su actucación. Esta es una traducción de lo más significativo del escrito, que podéis leer íntegramente más abajo:

“La pasada noche en Mad Cool Festival ocurrió un horrible accidente. Un acróbata llamado Pedro murió durante su actuación antes de que Green Day tocáramos nuestro show. Estamos muy tristes por Pedro y su familia y rezamos por ellos en este momento de dolor. No puedo imaginarme cuánto sufrimiento están padeciendo su familia y amigos. Muchos os preguntáis por qué seguimos adelante con nuestro show tras el accidente.

Green Day no supimos del accidente hasta que no terminó nuestro show. (…) Estábamos en un recinto de backstage a media milla del escenario principal del festival [NdE: nuestro redactor en el festival, Sebas E. Alonso, da fe de la enorme distancia de ese área, pues tuvo que realizar largas caminatas para entrevistar allí a algunos artistas]. Estábamos calentando y listos para salir hacia las 11:25 PM. 15 minutos antes nuestro tour manager fue informado por las autoridades locales que debíamos esperar para ir al escenario porque había algún tipo de problema de seguridad. Los problemas de seguridad son un suceso común y ocurren en cualquier show. NO nos dijeron porqué, lo cual también es normal. Esperamos tal y como se nos ordenó. Aún no teníamos ni idea sobre el accidente. Nos dieron el ok. La banda subió a las furgonetas y acudimos al escenario principal. Era nuestro último show del tour europeo y estábamos excitados por dejarnos el corazón una última vez. Llegamos al escenario sobre medianoche y tocamos dos horas y media. Todo parecía normal. El público y los fans lo pasaron bien. Nos bajamos del escenario y nos condujeron a nuestro camerino.

Fue allí donde se nos comunicó la horrible noticia sobre Pedro. Ninguno de nosotros podía creerlo. No sé por qué las autoridades optaron por no informarnos del accidente antes de nuestro concierto. Todo lo que sabemos es lo que nos dijeron tras él. Esto nunca nos había ocurrido en los 30 años que Green Day llevamos tocando en directo. Si [lo] hubiéramos sabido antes de nuestra actuación probablemente no hubiéramos tocado en absoluto. No somos personas insensibles. La seguridad y el bien estar en cualquiera de nuestros conciertos es una prioridad. Lo que le ocurrió a Pedro es inimaginable. Una vez más, estamos desolados por sus amigos y familia”.