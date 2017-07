U2 se vengan con elegancia de Liam Gallagher: cantan ‘Don’t Look Back In Anger’ con su hermano Noel

Hace pocos días Liam Gallagher despotricaba de lo lindo hacia U2, cuya gira de celebración de los 30 años del álbum ‘The Joshua Tree’ iniciaba su fase europea este pasado sábado en Londres. El que fuera vocalista de Oasis se despachaba a gusto con el grupo irlandés, a los que llamaba “jodidos pringados” o “rock de ricachones”, asegurando que preferiría comerse su propia mierda antes que ir a verles en directo a ellos y a su telonero que, claro, no era otro que su hermano Noel.

Y U2, como han venido haciendo con teloneros ilustres como Mumford & Sons o The Lumineers en su gira por Norteamérica, cumplieron con la norma no escrita de invitarles a cantar con ellos. En este caso, en lugar de interpretar un tema de su discografía, Noel Gallagher se subió al escenario para interpretar con ellos ‘Don’t Look Back In Anger’, uno de los himnos de Oasis que, además, tiene un mensaje positivo que el propio Liam explotó en su reciente actuación en Glastonbury. ¿No tiene esto cierto halo de elegante venganza por parte de Bono y sus compañeros?

La gira ‘The Joshua Tree Tour 2017’ agotó en pocos días todas las entradas de todas sus fechas europeas, en las que les acompaña Noel, incluyendo el concierto que ofrecen el martes 18 de julio en Barcelona. Mientras, Liam Gallagher está a punto de publicar su debut en solitario, ‘As You Were’, que se publica en octubre y que presentará en España en el FIB 2017 –esta misma semana– y, ya en septiembre, en DCode 2017.