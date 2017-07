Polémica cancelación en el último momento de Alrumbo Festival en Chiclana

Esta semana tenía que celebrarse en Chiclana de la Frontera el Alrumbo Festival, con las actuaciones de Rudimental, Orishas, Mala Rodríguez o No me pises que llevo chanclas, entre muchos otros, y desarrolladas entre los días 10 y 15 de julio. Finalmente el festival no va a celebrarse, con un duro cruce de declaraciones entre organización y alcalde, con los primeros calificando de “surrealista” el modo en que les han impedido la actividad durante los días previos al festival, y el segundo atribuyendo la cancelación a la falta de liquidez.

En un comunicado emitido el pasado sábado 8 de julio, la organización indicaba: “Como Organización de Alrumbo Festival nos vemos tristemente obligados a cancelar nuestra próxima edición en Chiclana de la Frontera, responsabilizando al Alcalde y al Ayuntamiento de la ciudad de la desgraciada situación actual. A pesar de contar con todos los informes favorables de autoridades, instituciones, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como con más de 20.000 entradas vendidas hasta el día de hoy, una inesperada notificación recibida ayer viernes nos paraliza durante los siguientes cinco días toda actividad y nos imposibilita abrir nuestras puertas en la fecha anunciada“.

Continuaban: “Tras siete ediciones juntos, y con la ilusión que suponía el regreso de Alrumbo a la ciudad que vio nacer a este festival, nos hemos encontrado en los últimos meses ante algunos de los hechos más insólitos y las situaciones más desagradables que hemos vivido como Organización. A pesar de las promesas realizadas por José María Román, Alcalde del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, facilitándonos la realización del Festival en la ciudad, e incluyendo incluso el mismo en su programa electoral de 2015, nuestra relación con el Consistorio ha sido en los últimos meses un auténtico infierno. ¿Las razones? Un sinfín de trabas administrativas, exigencias continuas de cambios en los proyectos y la documentación presentada, y errores insólitos en sus juicios y actuaciones, comenzando por las opiniones del propio Alcalde respecto a la parcela designada para la celebración del Festival, contradictorios desde el primer momento: mientras que la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía aprobaba el uso de dicha finca para la celebración del evento, el Alcalde nos invitaba a realizar un cambio de recinto de manera incomprensible e inesperada. Ése fue solo el comienzo de una serie de desafortunados desencuentros administrativos, que culminaron ayer viernes 7 de julio con un último revés que ha imposibilitado toda reacción posible por nuestra parte”.

Los hechos del viernes fueron así según el comunicado: “A las 16:16 horas de ayer, recibíamos la notificación de resolución favorable de todos los informes necesarios para otorgar las licencias pertinentes al Festival. Pero tan solo un rato después, a las 16:35 horas, se nos notificaba también la apertura de un trámite de audiencia a instancia de terceros, de cinco días hábiles. Un trámite que paraliza durante una semana la concesión de la licencia de apertura del festival, y por tanto imposibilita conseguir el suministro de servicios básicos, como el agua, en nuestros plazos previstos. Contábamos con todos los trámites y condiciones necesarias para ultimar el montaje del Festival y que, una vez realizada la inspección pertinente del mismo por los técnicos del Ayuntamiento, abrir puertas el lunes 10 de julio, tal y como estaba anunciado. Pero esta última notificación provoca que el Festival no pueda iniciar su actividad hasta el lunes 17 de julio”.

Concluyen: “Ante tal surrealista situación, durante toda la jornada y la madrugada del viernes al sábado, tanto nosotros organizadores como nuestros servicios técnicos y jurídicos hemos estado trabajando intensamente para solucionar este nuevo e inesperado problema. Y hemos encontrado nula colaboración y cero cooperación por parte del mismo Ayuntamiento que hace tan solo unos meses presentaba a nuestro lado a bombo y platillo la celebración del Festival. Hasta el punto de que 48 horas antes del inicio previsto del Festival y sumidos en una situación tan preocupante, la comunicación con el Ayuntamiento ha sido inexistente y ni siquiera hemos detectado síntoma alguno de preocupación por su parte. Ésta no ha sido sino la última zancadilla sufrida en un interminable reguero de trabas administrativas insólitas en nuestras siete ediciones hasta la fecha, con el consiguiente tiempo perdido durante meses de trabajo y el gasto económico y anímico constante que cada una de ellas ha supuesto. Por tanto, y a pesar de contar con un recinto habilitado para la realización del evento, todas las diligencias y trámites administrativos realizados en tiempo y plazo (contando con los informes positivos de Subdelegación del Gobierno, Guardia Civil, Jefatura Policial de Tráfico, Policía Nacional, Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, Ministerio de Fomento – Carreteras, Cruz Roja, Policía Local de Chiclana de la Frontera, Ecoembes y Ecologistas en Acción), y más de 20.000 abonos vendidos hasta el día de hoy, nos vemos obligados contra nuestra voluntad y nuestra ilusión a cancelar la celebración de Alrumbo Festival 2017. Decimos adiós a la fuerza, por culpa de la sinrazón burocrática, la ineficacia del Ayuntamiento y el incumplimiento de las promesas realizadas por el Alcalde a un evento cultural en la provincia de Cádiz, considerado todo un referente a nivel nacional y que, en sus últimas ediciones, suponía además una inyección a la economía local que superaba los 12 millones de euros”.

Mientras decían “adiós con enorme tristeza”, y pedían perdón por las “molestias a los asistentes”, a quienes prometían la devolución de las entradas, afirmaban reservarse el derecho de tomar las acciones legales pertinentes. Por otra parte, según ABC, el alcalde José María Román (PSOE) culpa de la cancelación a la organización, y en concreto a su falta de liquidez, asegurando que “hasta el jueves, los organizadores no habían presentado en la delegación de Urbanismo toda la documentación necesaria, con lo que requería de otros cinco días de tramitación para dar audiencia a esos documentos”, y añadiendo: “nos dijeron que ayer viernes iban a enviar un comunicando anunciado el retraso en la organización hasta el 30 de julio, que guardáramos silencio porque ellos iban a ser los que iban a anunciar el aplazamiento y hoy nos hemos encontrado con el comunicado de cancelación“.

La organización ha vuelto a responder: “Respecto a las declaraciones emitidas por el Alcalde del Ayuntamiento de Chiclana y parte de su equipo de gobierno en rueda de prensa, queremos alegar que dichas declaraciones no responden en absoluto a la realidad ni reflejan de forma alguna lo vivido en los últimos meses por la Organización. Insistimos una vez más en que toda la documentación e información al respecto está ya en manos de nuestros servicios jurídicos y que se tomarán las acciones legales necesarias para exigir responsabilidades a quien convenga, así como la reclamación de daños y perjuicios correspondientes”. Finalmente indican tener la “certeza de que quedará demostrada ante los tribunales nuestra buena fe en todo momento a pesar de las dificultades y problemas surgidos”.