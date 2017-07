Gwen Stefani, denunciada por una fan por provocar una avalancha en la que se rompió una pierna

En julio de 2016, hace justo un año, Gwen Stefani se encontraba ofreciendo una actuación en Charlotte, Carolina del Norte, cuando se le ocurrió decir a la audiencia que se olvidara de sus asientos reservados para acercarse al escenario y se pusiera donde quisiera. “Simplemente poneos donde queráis. ¿A quién le importan los asientos? Podéis obtener unos nuevos”, fueron sus palabras según recoge Pitchfork. Como consecuencia, se produjo una avalancha y una fan llamada Lisa Stricklin se rompió una pierna, por lo que ha decidido denunciar tanto a la cantante como a Live Nation y pedirles 75.000 dólares, en compensación por el tratamiento a que ha debido someterse. Live Nation está incluida en la denuncia como promotora por no “prevenir a Stefani de realizar actos negligentes, lo cual llevó a la avalancha”. Lisa dice además que Gwen supo del caos que había montado, pues comentó: “me he metido en un montón de problemas por deciros que vengáis aquí”.

El concierto de Gwen Stefani se celebraba el 23 de julio e incluía temas de su último disco, el no demasiado exitoso ‘This Is What the Truth Feels Like’, como ‘Used to Love You’, pero también alguna que otra canción de No Doubt, como ‘It’s My Life’, ‘Don’t Speak’ y ‘Just A Girl’, cerrándose el setlist con su viejo éxito en solitario ’The Sweetest Escape’.