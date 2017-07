La segunda de ‘Stranger Things’ se adelanta unos días

Justo esta semana se cumple un año de la llegada de ‘Stranger Things’, la serie que ha cambiado el modelo televisivo para siempre. Sí, ya conocimos antes muchas otras series de Netflix, pero esta, por su alcance, influencia, aclamación crítica y popular, universales pero ingeniosas referencias, espectacular elenco, largo etcétera, marcó un definitivo “antes y después”.

Mucho se ha hablado de la segunda temporada, que ha dejado caer pequeños y grandes detalles de las tramas y teasers durante los últimos meses; e incluso se había desvelado que la serie volvería con motivo de Halloween el próximo 31 de octubre. Sin embargo, Netflix acaba de revelar un nuevo teaser y este revela que la fecha de presentación de la segunda temporada será algo antes de lo previsto: el próximo 27 de octubre (viernes, mucho mejor). Se subirán 9 capítulos a la vez, como es habitual. ¿Cuántos millones de personas los habrán devorado ya el domingo?

El nuevo teaser confirma que la trama se centrará en 1984, y el tuit indica que lo “raro” del título de la serie se volverá aún más “raro”. También se sabe que la temporada estará sacudida por la llegada de personajes nuevos, como Max y su hermanastro Billy, que ejercerá de nuevo villano. Vertele, citando a TV Guide, informa de que la serie quería incluir a un villano humano en contrapunto con los monstruos o los males del más allá que aparecen en la serie.

Os recordamos que hace poco vimos a Eleven de ‘Stranger Things’ en el nuevo vídeo de The xx.

Visita nuestro foro de ‘Stranger Things’.

Some doors can't be closed. Season 2 of @Stranger_Things arrives on October 27th. pic.twitter.com/lfwssDomAD

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) July 11, 2017