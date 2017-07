Austra: “Quiero cambiar la manera de pensar de la gente a un nivel internacional”

El grupo canadiense Austra, creado años atrás en torno al talento compositivo e interpretativo de Katie Stelmanis, está construyendo una sólida carrera en el pop menos acomodaticio, convirtiéndose en favoritos de cada vez más gente en España (por ejemplo, Víctor Algora). Tras su celebrado debut ‘Feel It Break’ y el más expansivo ‘Olympia’, meses atrás publicaban su tercer álbum, ‘Future Politics‘, un disco notable con coartada político-social, planteando una utopía ideológica.

Días atrás, previamente a su actuación en Bilbao BBK Live y a la de esta misma semana en el Festival de Benicàssim 2017, hablábamos por teléfono con la propia Stelmanis sobre el contenido del álbum, que se preocupa por la lucha LGTTB y la visibilización y empatía con las enfermedades mentales, el proceso creativo de sus nuevas canciones, el tiempo que ha pasado viviendo en México, el teórico compromiso feminista y social de Katy Perry en su álbum ‘Witness’… para, finalmente, descubrir que no debíamos preocuparnos lo más mínimo por la factura telefónica: Katie estaba a un paso de nosotros, de vacaciones.

Han pasado seis meses desde la publicación de ‘Future Politics’, así que ya has tenido tiempo suficiente para compartirlo con la audiencia. ¿Estás satisfecha con la recepción del álbum?

Sí, ha sido muy interesante compartir este disco en particular y ver cómo era recibido. La gente está mostrando muy diferentes formas de disfrutarlo e interpretarlo. Ha sido genial.

¿Y qué es lo que te han dicho los fans sobre él?

Parece que les gusta… creo. [Risas] Me parece que hay gente que alcanza una conexión más profunda con él que otros, dependiendo cómo se identifiquen con él. Pero en general en los shows y en internet la respuesta parece muy buena.

En mi opinión, musicalmente es incluso más directo y pop que ‘Olympia’, pero con unas ideas más complejas detrás.

Sí, claro. Es evidente que hay canciones pop muy directas en el disco, pero para mí, durante su composición, la narrativa, la manera de expresar las ideas, han sido tan importante como la propia música. Es algo que nunca había hecho antes.

“La más profunda influencia en la composición de este disco fue un concierto de Massive Attack”

¿Es una manera de hacer llegar más fácilmente esas ideas al público, haciendo que bailen con ellas

Sí. La más profunda influencia en la composición de este disco fue que casualmente, en un festival en el que toqué, pude asistir a un concierto de Massive Attack. Nunca los había escuchado antes. Vi su directo y me pareció muy poderoso cómo introducían mensajes políticos en su música, de una manera muy sutil, no adoctrinando. Me pareció una forma significativa de comunicar tus ideas, sin que la gente sienta que la estás sermoneando.

‘Future Politics’ parece un poco más electrónico o sintético que ‘Olympia’. ¿Ha sido un movimiento totalmente consciente?

Diría que sí. ‘Olympia‘ fue un disco en el que empleamos mucho más tiempo en el estudio, con muchas colaboraciones, componiendo incluso allí. En este nuevo disco hemos trabajado de manera más independiente, ha sido más un “proyecto de dormitorio”, he vuelto a hacer las cosas por mí misma y el resultado claramente refleja eso.

Precisamente, iba a comentar eso, que las hermanas Lightman no habían participado en este disco. ¿En cierta medida eso ha influido también?

Claro. Este disco fue creado de manera similar a ‘Feel It Break‘, mi debut, en el que trabajé casi en solitario en mi habitación. ‘Olympia’ fue muy colaborativo y quería recuperar un poco aquella dinámica para este álbum, que fuera más mío, emplear todo lo que aprendí sobre componer y producir con ordenadores durante 5 años de giras y trabajo.

“Aunque me dé rabia, mis canciones más fáciles son probablemente las mejores”

Una de nuestras canciones favoritas del álbum es ‘I Love You More Than You Love Yourself’. Es bastante compleja, pero también pegadiza. Además, es una de tus canciones más reproducidas en Spotify, así que está claro que está conectando con la gente. ¿Qué es tan especial en esta canción?

Cuando la terminé me pareció que era demasiado simple, casi hasta me daba vergüenza que saliera a la luz. Pero después de trabajar con ella y tocarla en directo me di cuenta: casi siempre lo que yo considero que es muy sencillo es a lo que mejor responde el público. [Risas] También me sorprende que son las que mejor aguantan el paso del tiempo, a día de hoy es una de mis propias canciones favoritas y que me encanta volver a escuchar. Así que aunque me dé rabia, mis canciones más fáciles son probablemente las mejores. [Risas]

Personalmente me encanta ‘I’m A Monster’, aunque su estructura es algo extraña, como si creciera de forma contenida hasta que el bombo irrumpe hacia la mitad. Explícame cómo surgió esta canción.

Para mí es una canción que siento como si hiciera un largo viaje. Aunque tiene un estribillo muy claro y es muy directa, es una especie de montaña rusa de emociones, muy melodramática, y quería que la propia instrumentación reflejara eso, os lleve en ese viaje

¿Hay alguna canción del disco en la que te gustaría que la gente se fijara en particular, por alguna razón?

Yo tengo una relación especial con cada canción del disco, no siento que pueda escoger una en particular. Pero en esta era del streaming, soy consciente que la gente apenas escucha álbumes completos, y te das cuenta de que mecánicamente las primeras canciones son las más escuchadas. Y es frustrante para mí, porque mis favoritas van al final o en la segunda mitad del disco. [Risas] Tengo que pensar algo para que la gente empiece a escuchar por el final.

En el vídeo que hicisteis para ‘Utopia’, te apareces a ti misma vestida de rojo, como si fuera otra faceta de la personalidad de la protagonista. Y también aparece en la portada del álbum, sujetando un caballo. ¿Qué simboliza este personaje?

Es un personaje que desarrollé, a la que yo llamo Beverly Jean Rhonda, e imaginé que venía del futuro para corregir el camino que deberíamos tomar, a medio camino de una superheroína y una mesías.

“‘I Love You More Than You Love Yourself’ habla en realidad de la enfermedad mental desde un punto de vista de amor y compasión”

Siguiendo con los clips… nada casualmente, en el vídeo de ‘I Love You More Than You Love Yourself’ de nuevo vemos a una mujer (de nuevo interpretada por ti) que parece cambiar de personalidad. ¿Crees que hay al menos dos personas dentro de cada uno de nosotros?

Sí, claro. Yo debo tener como 5 personas dentro. Pero este vídeo no va sobre eso, sino que está libremente inspirado en la historia de Lisa Nowak, una científica y astronauta de la NASA que tuvo una especie de crisis nerviosa [NdE: en 2007 fue acusada de asesinato hacia la pareja del hombre del que estaba enamorada, aunque fue considerada inocente del cargo]. Era una historia alucinante, pero la gente fue muy insensible hacia ella, y convirtieron en meme de internet una foto suya tras el arresto, con su uniforme de astronauta y la mirada perdida. Esta canción, ‘I Love You More…’, habla en realidad de la enfermedad mental desde un punto de vista de amor y compasión hacia las personas que lo sufren. Así que recreamos su historia desde un ángulo de compasión y empatía, intentando encontrar la humanidad de quién era y lo que hizo. Esa era nuestra intención.

En general, varias letras del álbum por momentos parecen dirigirse a personas que no se aceptan a sí mismas, y a veces tampoco por el resto del mundo, ¿no es así?

El álbum trata temas muy amplios. Habla sobre política, pero también sobre asuntos más íntimos como la salud mental y la depresión. Precisamente ‘I Love You More Than You Love Yourself’ y ‘I’m A Monster’ hablan sobre eso, sobre mi experiencia con la depresión. Pero me gustaría que la gente las escuchara como algo optimista y positivo, alejado de la tristeza que suele envolver las canciones que hablan de esto.

“Mientras la gente pueda seguir imaginando cómo deberían ser las cosas, es posible lograrlas”

Como dices, tu perspectiva sobre estos temas muestra cierto optimismo y esperanza. Pero, aunque es notorio que hay avances en materias de conciencia feminista, aceptación de colectivos LGTBIQ, el cuidado del medio ambiente, cada día hay noticias que muestran que hay muchísimo por hacer. ¿Realmente hay razones para mantenerse positivo?

Hay que serlo. Es interesante porque, cuando escribí este disco, el clima mundial era distinto. Donald Trump no estaba ni siquiera en el radar, estaba escribiendo sobre cosas que estaban fermentando, pero no podía sospechar cómo se iría sucediendo todo ni que el disco se publicaría en la situación que estamos. Es una posición difícil y es complicado ver una salida, pero cuando estaba trabajando en el disco me di cuenta lo importante que es proyectarse hacia el futuro. Un sistema tan represivo intenta suprimir tu imaginación, tu habilidad para ver algo de manera distinta. Así que mientras la gente pueda seguir imaginando cómo deberían ser las cosas, es posible lograrlas.

Aunque el tema principal de tu álbum es una utopía, en la que la gente se sienta profundamente implicada en la política, preocuparse por la libertad y el bienestar de toda la comunidad, cuidar la naturaleza y derribar barreras en términos de género y economía… pero en realidad hay ciertas similaridades con la realidad, en la que algunos movimientos sociales han conseguido algunas metas impensables tiempo atrás, y que por un momento han hecho temblar al sistema establecido, ¿no?

Creo que estos líderes son importantes, pero cuando creé el disco mi aspiración era mayor que esa: quiero cambiar la manera de pensar de la gente a un nivel internacional, no como un movimiento norteamericano, español o francés. Tenemos que conectar a un nivel internacional para conseguir auténticos cambios. Cuando se trata de la destrucción del planeta Tierra, no sirve con solo un país cada vez, sino que es algo que afecta a la Humanidad y así es como deberían enfocarse las cosas. Tenemos el potencial para romper esas fronteras. Alguien como Jeremy Corbyn puede ser inspirador para gente en todo el mundo, pero creo que hace falta más que eso. No se trata de una sola persona, sino de que las ideas se extiendan, que el pensamiento alternativo se instale en el mainstream y lo ocupe.

“No me inspira el mensaje de Katy Perry sencillamente porque no lo veo creíble”

¿Y cuál es tu postura sobre una artista pop masiva como Katy Perry y esta etapa “consciente/feminista/socialmente concienciada” que está mostrando en ‘Witness’? ¿Crees que es importante que una mujer tan influyente como ella se manifieste con estos mensajes? ¿O te parece simplemente trivial?

Sinceramente, no me inspira el mensaje de Katy Perry sencillamente porque no lo veo creíble. Creo que si la gente va a tomar ideas de alguien, sería mejor que no fuera de ella sino de alguien que tenga una auténtica experiencia en esas materias. Hace 3 o 5 años Katy aparecía en la portada de una revista solo cubierta por el símbolo de un dólar, diciendo “está bien ser una mujer y ser rica” o algo así. Partir del “capitalismo feminista” a una conciencia social simplemente no tiene sentido.

Por otra parte, ¿no crees que con su postura quizá haga sombra al mensaje de otros artistas o personalidades que llevan años trabajando en esa dirección?

Sí, estoy totalmente de acuerdo. Si la gente se centra en los mensajes de Katy Perry y no en los de otras personas, entonces tenemos un problema.

Leí que visite en México D.F. durante un tiempo…

Sí, unos seis meses.

¿Y cómo fue esa experiencia allí?

Fue fantástico, adoro la ciudad. Tuve mucha suerte porque conocí a gente que se han convertido en grandes amigos míos. ¿Sabes cuando llegas a un sitio y sientes que conectas inmediatamente aunque no conozcas a nadie allí? Ha sido una gran experiencia para mí, muy importante para el proceso creativo de este disco y para mi propio desarrollo como ser humano.

¿Tuviste la oportunidad de conocer nueva bandas mexicanas o algún movimiento cultural que te interesara especialmente?

Cuando estuve en México conocí la electrocumbia, que nunca había escuchado y mis amigos alucinaron de que fuera nuevo para mí. Para mí fue muy hermoso estar expuesta a una música que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes, y esa experiencia me ha marcado bastante. Me obsesioné particularmente con Chancha Via Circuito y Nicola Cruz.

Si no me equivoco, fue en nuestro país donde empezaste a tocar estas nuevas canciones, hace un par de meses. ¿Fue mera casualidad? ¿Cuál es tu relación con el público de nuestro país?

España es uno de mis países favoritos del mundo para tocar, y era un prioridad hacer una gira aquí… Bueno, de hecho es que estoy en España ahora mismo, pero no actuando todavía sino conociendo el país [Risas]

¡Qué guay!

¿Sí! La gira estuvo genial porque no nos limitamos a tocar en Madrid y Barcelona, sino que fuimos a más ciudades [NdE: Valencia y A Coruña], lo cual no es habitual y fue muy bien además.

En pocos días estarás de nuevo actuando en festivales Bilbao BBK Live y FIB. Después de haber tocado estas nuevas canciones durante estos meses, ¿qué crees que será lo que más sorprenda a la gente que vuelva a verte en estos conciertos? ¿Alguna canción que haya crecido insospechadamente?

Quizá no tanto las nuevas canciones, pero sí que no lo hemos pasado muy bien remezclando las viejas canciones y adaptándolas a nuestro sonido actual. Creo que la gente se va a sorprender con ellas, las hemos cambiado bastante y será una experiencia interesante. Aún son reconocibles, no vaya a ser que la gente se enfade o algo… [Risas] Muchas de las nuevas canciones son algo introspectivas y no tan bailables, pero hemos intentado hacer un conjunto bastante fiestero.