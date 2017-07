Coldplay tocan con un joven en silla de ruedas aupado desde el público

Entre canción y canción de su nuevo EP ‘Kaleidoscope’, a la venta este viernes 14 de julio, Coldplay han subido a su Youtube oficial un vídeo amateur grabado este fin de semana durante su concierto en Dublín. En él se ve cómo un joven es aupado desde el público y va pasando de mano en mano hasta llegar al personal de seguridad. Finalmente es el propio Chris Martin quien tira de la silla para subirle al escenario e interpretar con él una canción improvisada con visos de canción popular y que se está denominando ‘Dublin Song’. El tema fue interpretado en último lugar tras la petición del público (‘Us Against the World’) y antes del bis en el que aparecen ‘Something Just Like This’, ‘A Sky Full of Stars’ y un outro de ‘Up & Up’.

El fan se llama Rob y ha sido localizado por la BBC, cadena que ha publicado un vídeo con él a posteriori, explicando cómo se produjeron los hechos: “Un tío cayó accidentalmente sobre mí y no podía parar de disculparse. Él y sus amigos insistieron en elevarme para conseguirme una vista mejor. Chris Martin me invitó al escenario, por lo que terminé en el escenario con Coldplay”.