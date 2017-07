Así fue como David Bowie convenció a James Murphy para reformar LCD Soundsystem

LCD Soundsystem publican el día 1 de septiembre su nuevo álbum ‘American Dream’, el cuarto de su carrera y el primero tras su breve separación en algún momento entre 2010 y 2015, cuando anunciaron su vuelta a los escenarios. Según informa NME, James Murphy, líder absoluto del proyecto, ha ofrecido una entrevista en la emisora británica BBC Radio 6 con la locutora Lauren Laverne, en la que ha hablado de la reactivación del grupo y la gestación de este disco.

Lo más llamativo de sus declaraciones está en lo que cuenta sobre su relación con el añorado David Bowie y cómo este fue uno de los mayores instigadores del regreso de LCD Soundsystem.

Murphy y Bowie se hicieron muy cercanos cuando coincidieron en las sesiones de grabación de ‘Reflektor’, el penúltimo disco de Arcade Fire, en el que el norteamericano producía y el británico hizo coros. Más tarde, Murphy participó con algunas percusiones en ‘Blackstar’, el último álbum de David, cuando ya estaba en sus últimos días de vida.

Fue entonces, cuenta Murphy, cuando Bowie le dio algunos consejos que le hicieron plantearse la vuelta de LCD Soundsystem: “Él me dijo “¿Te inquieta [el regreso del grupo]?” Yo dije “sí”. Y él contestó “bien, así tiene que ser. Tiene que inquietarte””. James sigue: ““¿Y tú qué sabes?”, pensé yo. “¡Tu no sabes lo que es inquietarse!”. Me imaginaba que si yo fuera David Bowie iría por ahí poniendo a la gente del revés, a no ser que me encontrara con Lou Reed, quizá. (…) Pero él no era así en su vida, sino que él estaba constantemente inquietándose a sí mismo. Me dio una lección: “tú no sabes lo que significas para los demás””.

Además, en la entrevista Murphy también revela que, antes de comenzar a grabar ‘Blackstar’, él y Bowie hablaron sobre la posibilidad de hacer un disco juntos, algo que ya nunca pudo llegar a ocurrir. ‘American Dream’ ha sido avanzado por el doble single ‘Call The Police’ / ‘American Dream’.