RadOnes: los imperdibles lip-syncs de Jack Black con temas de Talking Heads, Fugazi, Daft Punk…

Jack Black es uno de los actores más amaodiados de Hollywood. Dejar indiferente no es lo suyo, no. El protagonista de ’Escuela de Rock’ está en estos momentos comenzando a promocionar la secuela de ‘Jumanji: Bienvenido a la jungla’, que se estrena la próxima Navidad en todo el mundo y en la que comparte cartel con Dwayne “La Roca” Johnson y Karen Gillan (‘Guardianes de la Galaxia 2’), entre otros.

Entre tanto, el que fuera ‘Bernie’ en el estupendo docu-reality de Richard Linklater pasa el rato en las redes sociales. Quizá demasiado. Al menos, el suficiente como para haber hecho de su perfil de Instagram un espacio con el que entretenerte viéndole “cantar”. O, más bien, hacer lip-syncing (es decir, gestualizar la letra de la canción, como si fuera un playback) en la serie que él mismo ha bautizado como #RadOnes. Sus “interpretaciones” de temas tan variados como ‘Mary Jane’s Last Dance’ de Tom Petty, ‘Psychokiller’ de Talking Heads (la que ha saqueado Selena Gomez en su penúltimo –mañana lanza ‘Fetish’– single), ‘Lovebuzz’ de Nirvana, ‘Waiting Room’ de Fugazi, Daft Punk, PJ Harvey, Dio, Yes, Beastie Boys, Genesis… resultan totalmente hilarantes. No se puede negar que el papel de Dewey Finn le iba al dedillo.

Jack Black no solo es un gran melómano, sino que además es frecuente verle aparecer en videoclips de artistas alternativos como Stephen Malkmus o Ty Segall. Su última aparición ha sido en un reciente corto de los sudafricanos Die Antwoord, en el que hace de rata.

