METZ estrenan temazo y anuncian shows en España

Los canadienses METZ, autores de dos álbumes más o menos homónimos, editados en el prestigioso sello Sub Pop en 2012 y 2015, han terminado su tercer disco. Además, han decidido darle nombre en lugar de llamarlo ‘METZ’ de nuevo o ‘III’. ‘Strange Peace’ ha sido grabado por Steve Albini y Graham Walsh, y según la nota de prensa, es “el más variado de su carrera, aunque sin perder sus constantes: guitarras abrasivas, ruido y punk rock desbocado”. De momento han compartido una canción excelente llamada ‘Cellophane’, puro punk clásico, pero en la que no se pierde de vista la melodía. Y si no, atención a ese estribillazo “how will I know / how will I know / how will I know” que nos lleva más bien a la edad de oro del pop, los años 60.

Además, METZ anuncian sendos conciertos en nuestro país. Será el 17 de noviembre en Barcelona (La 2 de Apolo) y el 18 de noviembre en Madrid (Moby Dick). Les acompañarán de teloneros Drahla. Las entradas saldrán a la venta en Ticketmaster a 22 euros. Foto: Ebru Yildiz.



Os dejamos con el tracklist del álbum:

1.-Mess of Wires

2.-Drained Lake

3.-Cellophane

4.-Play

5.-Caterpillar

6.-Lost in the Blank City

7.-Mr. Plague

8.-Sink

9.-Common Trash

10.-Escalator Teeth

11.-Dig a Hole

12.-Raw Materials