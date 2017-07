Tricky vuelve con Martina Topley-Bird en el single que presenta su nuevo álbum

Tricky no puede parar de crear. Tan solo tres años después de su último largo como Tricky, ‘Adrian Thaws‘, y uno después de su proyecto paralelo como Skilled Mechanics, ya tiene listo su nuevo disco como Tricky, que acaba de anunciar de cara al próximo otoño. ‘Ununiform’ (sic) saldrá a la venta el próximo 22 de septiembre y, como es habitual, contará con multitud de colaboradores.

Entre ellos hay que destacar por una cuestión de tradición a Martina Topley-Bird, quien cantara en el seminal ‘Maxinquaye’ y vuelve a trabajar con el artista tras 15 años, cantando en el primer adelanto que conocemos, una lánguida canción no presentada bajo el paraguas del trip-hop más estricto, llamada ‘When We Die’. Cerrará este disco que ha sido concebido en Moscú pero grabado en Berlín. Como podéis ver en el tracklist bajo estas líneas, hay una canción llamada ‘Dolls’ que según Pitchfork es una versión de ‘Doll Parts’ de Hole.

01 Obia Intro

02 Same As It Ever Was [ft. Scriptonite]

03 New Stole [ft. Francesca Belmonte]

04 Wait For Signal [ft. Asia Argento]

05 It’s Your Day [ft. Scriptonite]

06 Blood Of My Blood [ft. Scriptonite]

07 Dark Days [ft. Mina Rose]

08 The Only Way

09 Armor [ft. Terra Lopez]

10 Doll [ft. Avalon Lurks]

11 Bang Boogie [ft. Smoky Mo]

12 Running Wild [ft. Mina Rose]

13 When We Die [ft. Martina Topley-Bird]