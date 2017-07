Kodaline: “Este es nuestro tercer disco y tenemos que cambiar el modo en que hacemos música”

Tras dos discos de éxito, incluyendo aquel debut que contenía hits como ‘All I Want’ y fue capaz de vender 200.000 unidades en Reino Unido, los irlandeses Kodaline están de regreso. Acaban de presentar el primer adelanto de su tercer largo, un emocionante ‘Brother’ en el que pasan su folk a lo Mumford & Sons o Keane por el filtro de Bon Iver, y que ya acumula 3 millones de reproducciones en Spotify. Hablamos con la banda el pasado viernes por la tarde en Madrid sobre este tema, su próximo disco o el impresionante vídeo que la acompaña. Nos atienden el cantante Steve Garrigan, serio y concentrado, pero muy agradecido, y el guitarrista, Mark Prendergast, mucho más guapo de cerca que en las fotos y, a menudo, introduciendo un pequeño toque divertido y sutilmente ácido en la conversación. Kodaline actúan el 13 de noviembre en La Riviera de Madrid (entradas aquí) y el 16 de noviembre en la Sala Razzmatazz de Barcelona (entradas aquí).

Estáis a punto de tocar, ¿de verdad os gusta hacer entrevistas así en medio de un festival? ¿No estáis nerviosos?

Steve: “No, no, está bien, nos encanta hablar de nuestra música, gracias por dedicarle tu tiempo”.

Mark: “Todavía quedan unas horas, no hacemos entrevistas justo antes, pero ahora mismo está bien, nos gusta”.

‘Brother’, el nuevo single, es mi canción favorita del grupo, habladme del modo en que tratasteis las voces.

Steve: “Es un vocoder, nunca lo habíamos usado antes en una canción, y en este álbum vamos a intentar algunas cosas que no hemos hecho antes. El vocoder era muy importante en esa canción. Ha sido divertido aplicarlo y queda bien”.

Marc: “Siempre habíamos tratado la voz de Steve de manera natural, nunca le habíamos aplicado Autotune ni nada así, pero este es nuestro tercer disco y tenemos que cambiar el modo en que hacemos música”.

Steve: “Es una canción muy emocional, y este tipo de voz tiene sentido ahí. Hay muchas baladas ya que usan el vocoder, y ha sido muy excitante para nosotros probar cosas nuevas”.

¿Entonces encontraremos este efecto en más canciones del disco?

Steve: “Tratamos cada canción de manera diferente, así que probablemente no”.

¿Está terminado el disco?

Steve: “No está acabado. Sacaremos 3 singles este año, y el álbum el año que viene”.

Entonces cuando nos visitéis de gira aún no tendremos el disco nuevo…

Steve: “No, pero sí tendremos otra canción… o eso pensamos. Estamos en una etapa muy creativa y cambiamos de idea todo el rato, pero ese es el plan (se ríe)”.

No sois el tipo de grupo que necesita parar de girar para seguir escribiendo o grabando…

Steve: “Vamos a ir incorporando canciones, ya tocamos dos nuevas, y en noviembre tendremos más”.

“‘Brother’ es una canción sobre la banda, sobre el resto de compañeros (…) El vídeo cuenta una historia increíble que complementa la música”

‘Brother’ es una canción muy emocionante, pero una vez que ves el vídeo es totalmente indisociable de ella.

Mark: “Un buen vídeo es aquel que recuerdas en cuanto lo ves. Teníamos esta canción desde hacía cuatro meses, ya habíamos trabajado antes con el director, y está bien que alguien añada su historia a la canción. Hemos querido volver a verlo varias veces, nos gusta mucho”.

Steve: “El director Stevie Russell es increíble, creemos que es solo cuestión de tiempo que haga sus propias películas. Me gusta mucho ver cortos y él tuvo esta idea que me envió para ‘Brother’ y nos encajó totalmente”.

Estéticamente es como una película de miedo, pero al final es como un drama.

Steve: “Parece eso, sí, incluso los actores son increíbles, los dos niños. Lo haga como lo haga, el vídeo cuenta una historia increíble que complementa la música, que llevó nuestra historia a otro sitio. Vimos el vídeo con unos amigos y todos se pusieron a llorar al verlo”.

¿Ha cambiado la historia de la canción, un vídeo tan potente?

Steve: “Para mí la canción era sobre la banda, sobre el resto de compañeros. Somos hermanos, llevamos juntos desde pequeños, hemos estado siempre unidos en este viaje loco, tocando por todo el mundo, somos un apoyo los unos para los otros y quería cantar sobre lo que significa para mí. Stevie añadió una historia totalmente diferente y puede significar eso también: esa es la belleza de las canciones”.

¿El resto de canciones tiene algo que ver con ‘Brother’, temáticamente?

Steve: “Es una buena pregunta… Escribimos canciones sobre momentos, sentimientos, pero hay algo común en el disco, que va sobre las relaciones, no con chicas, sino con amigos, la familia… sí, hay otras canciones en la línea”.

¿Quién ha producido este tema?

Mark: “Stephen Harris, un tipo que produjo nuestro primer álbum. Y también hemos trabajado con Two Inch Punch, que ha estado en el disco de Rag’n’Bone Man, en ‘Human’. Grabamos la canción con voz y piano y añadió algunos detalles y fue como una gran unión, creando algo interesante. Ha tenido muy buena recepción. Es una canción muy cómoda de tocar en directo. Así que seguro que volvemos a trabajar con él. Es un nombre que mola mucho, ¿verdad? Two Inch Punch”.

“Hay un par de canciones de nuestro segundo disco que podríamos haber hecho mejor”

¿Os arrepentís de la producción del segundo disco?

Mark: “Quizá deberíamos haber trabajado más tiempo reflexionando sobre él, lo hicimos con algo de prisa, estábamos girando, lo teníamos y lo sacamos, estábamos organizando bodas y cosas así… Tampoco fue “prisa”, pero no le dedicamos demasiado tiempo a dar vueltas sobre él”.

Igual “arrepentir” es una palabra demasiado dura para lo que quería decir.

Steve: “No, No, no… de hecho, lo hablamos un montón. Esta vez hablamos de tomar un descanso de la gira. Ese disco fue parte de nuestra historia y si no hubiéramos hecho ese disco, no existiría el nuevo. Para estar hecho en 8 semanas es un buen disco, pero ahora mismo no lo haríamos. Hay un par de canciones que podríamos haber hecho mejor”.

¿Qué canciones?

Steve: “‘Human Again’ personalmente no la veo bien terminada, y ‘Coming Alive’…”

“Hace dos semanas dijimos que el nuevo disco estaba listo, pero hace una semana dijimos: “no lo está, hagamos algo más. Está muy bien, pero hagamos que cada segundo sea excelente. No vamos a sacarlo aún””

Qué pena que no te estoy grabando con cámara, porque tu cara lo está diciendo todo…

(se ríen) Mark: “No queremos que pase de nuevo. Hace dos semanas dijimos que el nuevo disco estaba listo, pero hace una semana dijimos: “no lo está, hagamos algo más. Está muy bien, pero hagamos que cada segundo sea excelente. No vamos a sacarlo aún”. No va a llevarnos un año más. Si no es a finales de este año, va a ser muy a principios del que viene. Creo que es de lo mejor que hemos hecho, estamos muy orgullosos, lo escuchamos una y otra vez y creemos que eso dice mucho”.

Coldplay, Keane, U2… han terminado haciendo hip-hop, dance… ¿os veis en esas?

Mark: “Creo que es algo que puede surgir”.

Steve: “Bueno, hemos hecho una canción con Kygo, ‘Raging‘. Fue divertido, fue ir lejos para lo que somos nosotros, nos metimos en su mundo un poquito. Nos ha influido en el modo de escribir, estamos abiertos a colaboraciones, quizá en el futuro sigamos por ahí”.

¿En serio? ¿Incluso en vuestros discos?

(se ríen) Steve: “Sí, sí. Nunca digas nunca más”.

Mark: “A llamar a Justin Bieber”.

Steve: “Oh, Dios…”

¿Hay algo de los dos álbumes que ya no os guste tocar?

Mark: “Solo tocamos lo que nos apetece. Tocamos temas del primer álbum que aún suenan frescos, está bien tener dos discos y unas pocas canciones nuevas, de manera que puedas elegir. Somos afortunados de que la gente aún se interese por nosotros”.

Steve: “El set de los festivales es muy divertido, dependiendo del humor, del estado del público, puedes tocar una cosa u otra. Es increíble que tengamos un buen fondo de canciones del que tirar”.

Os vi hace unos años en el Festival de Benicàssim.

Steve: “Ah, por eso llevas estas pulseras”.

Ya, son un nido de bacterias.

Steve: “¡No te las quites! Me encanta el festival. Fui como público dos años antes de que empezáramos a tocar”.

¿Acampaste?

Steve: “Sí, como con 35 grados. Strokes eran mi grupo favorito y les vi allí y siempre tendré un gran recuerdo de aquello, fue uno de esos momentos con mis amigos… Luego volvimos y tocamos como con 33 grados”.

“Fue muy refrescante ver a U2 ensayar con guitarra, bajo, batería y nada más, sin más tonterías”.

Mi pregunta es sobre todas las banderas irlandesas que vi entre el público, ¿es algo que os haga ilusión?

Steve: “Vayamos donde vayamos siempre hay una bandera irlandesa entre el público, excepto en Indonesia”.

Mark: “Demasiado lejos”.

Steve: “Irlanda es un país pequeño, de manera que si coincides con un irlandés, siempre te dice “hey”. Cuando vemos la bandera, la señalamos y saludamos”.

Mark: “Estamos terriblemente orgullosos los unos de los otros, sobre todo en el deporte, en el rugby, además, hay tanta música irlandesa… Estamos orgullosos de la unión que genera. Cuando estuvimos en California grabando, resultó que U2 estaban por allí, se enteraron de que estábamos y nos invitaron a su ensayo, hablaron con nosotros durante 2 horas sobre la importancia de estar en una banda, y eso no habría pasado si no fuéramos de Dublín”.

Steve: “Fue uno de los momentos más emocionantes de nuestra vida, porque U2 han sido obviamente una influencia muy importante para nosotros. Fue muy refrescante ver a un grupo como U2 ensayar con guitarra, bajo, batería y nada más”.

Mark: “Sin más tonterías”.

Steve: “Y nosotros allí viendo su show. Nos dio fuerza para volver a lo nuestro y seguir”.

¿Ha cambiado Dublín en los últimos tiempos? No voy hará unos 10 años.

Mark: “Muchísimo. Está todo mucho más construido, es un lugar muy seguro, mucho más barato que hace 10 años y ahora está más relajado”.

Steve: “Es más barato porque la economía petó”.

Marl: “¡Tienes que volver!”.