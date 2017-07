Arcade Fire se declaran fans de Lorde… versionando ‘Green Light’

El programa de BBC Radio 1 Live Lounge se ha hecho muy popular por invitar a los artistas que pasan por él a hacer una versión de una canción contemporánea al disco o single que presentan. Esta mañana los canadienses Arcade Fire han visitado el show que comanda la locutora Clara Amfo y lo han cerrado interpretando una elección más o menos sorprendente: se trata de ‘Green Light’, el que fuera primer single de ‘Melodrama’, el sobresaliente segundo disco que la neozelandesa Lorde publicaba semanas atrás.

La versión de los de Montreal, aunque tiene bastantes visos de improvisación –han ensayado unos 30 segundos, decían–, no suena demasiado extraña en sus manos y voces, y casi encajaría en su propio repertorio. Puedes escucharla completa en el audio del programa, hacia las 2 horas y 25 minutos de programa. Antes de eso, el grupo también ha tocado ‘Everything Now’, el single del disco del mismo título, que verá la luz en un par de semanas, acompañados por un coro que han formado con el público del programa (escúchala completa en la hora 2:04 del audio).

Recordemos que Arcade Fire están en plena gira promocional de este nuevo álbum en Europa, tras aparecer semanas atrás en el Primavera Sound de Barcelona y por partida doble. Al margen de ‘Everything Now’, también hemos podido escuchar otras canciones del mismo, como ‘Creature Comfort’ y ‘Signs of Life’.

🎶 Brand new sounds, in my mind 🎶 @ArcadeFire covering @Lorde 's 'Green Light' is EVERYTHING 💚 pic.twitter.com/He1rGKEef9

WOW. @ArcadeFire have turned the Live Lounge into a total party with 'Everything Now' 🎶

Not bad for "30 seconds of rehearsal", eh? pic.twitter.com/NtGCSFZEvu

— BBC Radio 1 (@BBCR1) July 13, 2017