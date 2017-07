Ready for the Weekend: batalla de divas entre Selena Gomez, Lana del Rey, Demi Lovato, Kesha…

Esta semana paracen haberse puesto de acuerdo la mitad de las aspirantes a grandes divas del pop para publicar singles. Comenzó Demi Lovato con ‘Sorry Not Sorry’, siguió Lana del Rey con sus dos temas junto a A$AP Rocky, y al día siguiente llegaron Selena Gomez y su ‘Fetish’ y, de sopetón, Kesha con el arrollador número country-rhythm ’n blues ‘Woman’, junto a la sección de viento de The Dap-Kings. Y no han sido las únicas, ojo, porque a otra escala hoy tenemos nuevos singles de Empress Of, La Bien Querida, Becky G, Grace Mitchell, Holly Cook, Torres, Gordi, Kamaiyah, Mow, además de Garbage –comandados por Shirley Manson– y Sofi Tukker –dúo en el que Sophie Hawley-Weld lleva la voz cantante literalmente–. Y, además, largos de Waxahatchee (proyecto personal de Katie Crutchfield) y Oh Wonder, otro dúo mixto. Maximum Yoni Power!

Además de estos últimos citados, también hoy se estrenan el EP de Coldplay que incluye temas con The Chainsmokers, Big Sean y Brian Eno, los nuevos álbumes de Mura Masa, Shabazz Palaces, RAC, French Montana (con feats de The Weeknd, Pharrell Williams, Future…), Wizkid (con Major Lazer, Drake…), Mammút (psicorock desde Islandia), DJ Shadow y ‘IT’, disco póstumo de Alan Vega. También, maravilla, un EP de The Radio Dept., apéndice del excelente ‘Running Out of Love’ publicado el pasado año, y lanzamientos nacionales como los de Cosmo K y Cómo Vivir En El Campo. Y por último, no uno sino dos EPs de La Mafia del Amor, proyecto reggaetonero de Los Santos (antes Pxxr Gvng), aunque cada vez se diferencian menos uno de otro asunto.

Hoy siguen avanzando sus más o menos inminentes nuevos álbumes Arcade Fire, Tyler, The Creator, Foster The People, Ariel Pink, Tricky, Kitty, Daisy & Lewis, OneRepublic, Galantis, Tote King, ODESZA, Mount Kimbie, los interesantes Childhood (presentes en FIB 2017) y el MC británico Dave. También esta semana han anunciado (o lo hacen hoy mismo) disco Van Morrison, Nine Inch Nails, Metz y Protomartyr, a la vez que encontramos nuevos temas de Tomas Barfod (33% de WhoMadeWho), Vic Mensa (con Pharrell y Saul Williams), Chase & Status (con Emeli Sandé), Carlos Sadness, Aloe Blacc (canción oficial del combate de boxeo entre Mayweather y McGregor –WTF–) y C. Tangana, cuyo himno pro-género fluido llega al fin a plataformas de streaming.